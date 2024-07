Incidente motociclistico Jessica Lanzi perde la vita a 28 anni era una volontaria della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco

Una donna di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale sull’Appennino Reggiano, lungo la Sp98, sulla Fondovalle tra Viano e Carpineti. La vittima, identificata come Jessica Lanzi, era residente a Luzzara ed era ampiamente riconosciuta per il suo impegno come volontaria della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.





L’incidente si è verificato intorno alle 7.40 di oggi, mercoledì 31 luglio. La giovane stava percorrendo la strada in sella alla sua moto, viaggiando da Carpineti verso Viano, quando, in base a una prima ricostruzione, ha urtato lo specchietto di un furgone proveniente dalla corsia opposta durante un sorpasso.

Nel tentativo di rientrare nella propria corsia, ha perso il controllo del mezzo ed è finita sotto un altro autocarro nella corsia corretta di marcia. Per la giovane non c’è stato nulla da fare ed è deceduta sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del corpo unico Tresinaro Secchia per effettuare i rilievi. Il pubblico ministero di turno, Giulia Galfano, ha avviato un fascicolo d’inchiesta per chiarire la dinamica, le cause e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

Jessica Lanzi era la coordinatrice della sezione di Carpineti, il paese di origine, della Protezione Civile ed era un membro attivo del distaccamento luzzarese dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco hanno ricordato: “Jessica era sempre disponibile e presente sul territorio, dedicando parte della sua vita a sostegno della comunità, con grande attenzione e impegno. In ogni occasione si prestava ad aiutare i colleghi e il prossimo”. Il comandante e tutto il comando provinciale di Reggio Emilia si uniscono al dolore della famiglia e di tutti i volontari del distaccamento in questo momento di grande tristezza.

“Jessica ci ha lasciato prematuramente, portando con sé un’eredità di impegno, altruismo e amore verso il prossimo. Il suo lavoro incessante e la sua determinazione nel sostenere i più bisognosi, specialmente durante le emergenze, hanno reso la nostra comunità un luogo migliore e più sicuro. In questo momento di grande sofferenza, i nostri pensieri vanno ai familiari e agli amici di Jessica”, si legge in un post pubblicato sulla pagina del Comune di Carpineti.

“La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco. Il Comune di Carpineti desidera esprimere il più sincero ringraziamento a Jessica per il suo straordinario contributo e sacrificio. La sua memoria rimarrà viva attraverso i suoi innumerevoli gesti di generosità e il suo spirito indomito. Inoltre, in segno di rispetto e memoria, il Comune ha deciso di sospendere le manifestazioni previste per i prossimi giorni.”