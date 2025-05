Tragedia a Portici: chi era Domenica Russo, la maestra che ha perso la vita in un tragico incidente in bus

Una tragica notizia ha colpito la comunità di Portici, in provincia di Napoli. La maestra Domenica Russo, di 43 anni, ha perso la vita lunedì pomeriggio in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada Pedemontana, nei pressi di Lomazzo, in provincia di Como. La donna si trovava a bordo di uno scuolabus che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente contro un camion.





Domenica Russo era nata e cresciuta a Portici, dove aveva completato gli studi in Scienze del Servizio Sociale. Dopo aver lavorato come assistente sociale nella sua città natale, aveva deciso di trasferirsi nel varesotto, dove aveva intrapreso la carriera scolastica. Attualmente insegnava presso le scuole elementari Giovanni Pascoli di Cazzago Brabbia, un piccolo comune della provincia di Varese, e risiedeva a Sesto Calende. Nonostante la distanza, era rimasta legata alla sua terra d’origine e recentemente era tornata a Portici per trascorrere un fine settimana. La maestra lascia il compagno e una figlia ancora piccola.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì mentre lo scuolabus stava riportando a casa una scolaresca dopo una gita al Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate, sempre in provincia di Como. A bordo del mezzo si trovavano 27 bambini, di età compresa tra i 6 e i 9 anni, insieme a un’altra maestra e al conducente del bus. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe tamponato un camion che lo precedeva, causando uno scontro violento. L’impatto ha coinvolto anche altri quattro veicoli presenti sulla carreggiata.

Tra i passeggeri dello scuolabus, Domenica Russo era seduta nei posti anteriori. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, la maestra sarebbe deceduta sul colpo a causa del forte impatto. Il conducente del bus, un uomo di 60 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo; fortunatamente, tutti gli altri passeggeri, inclusi i bambini e l’altra insegnante, sono rimasti illesi. Anche il conducente del camion tamponato non ha riportato ferite.

La comunità scolastica e quella di Portici sono profondamente scosse dalla perdita della maestra. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra i colleghi e gli amici della donna, che la ricordano come una persona dedita alla sua professione e molto amata dai suoi alunni. Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti anche dalla città natale di Domenica Russo, dove parenti e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia per offrire il proprio sostegno.

Le autorità stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, si ipotizza che il bus possa aver urtato il camion per una distrazione o per un errore umano, ma non si escludono altre cause. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e verificare se i mezzi coinvolti rispettassero tutte le normative di sicurezza.

La tragedia ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza dei trasporti scolastici e sulla necessità di adottare misure più rigorose per prevenire incidenti simili. Gli esperti sottolineano l’importanza di garantire una manutenzione regolare dei mezzi e una formazione adeguata per i conducenti.

Il viaggio della scolaresca era stato organizzato dalla scuola per offrire ai bambini un’esperienza educativa fuori dall’aula. Per il trasporto erano stati noleggiati due autobus, uno dei quali è rimasto coinvolto nell’incidente. L’altro mezzo non ha subito alcun danno ed è riuscito a riportare i bambini a casa senza problemi.

La perdita di Domenica Russo rappresenta un dolore immenso per tutti coloro che l’hanno conosciuta. La sua dedizione al lavoro e il suo amore per l’insegnamento lasciano un ricordo indelebile nella comunità scolastica e nella sua città natale. In questo momento difficile, la città di Portici si stringe attorno alla famiglia della maestra, offrendo solidarietà e vicinanza nel loro lutto.