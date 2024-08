Incidente stradale tra due mezzi pesanti sull’A14: deceduta una coppia di coniugi, disagi alla circolazione

Due anziani coniugi sono deceduti in un incidente stradale verificatosi intorno alle 13 di oggi, venerdì 2 agosto, lungo l’A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, in direzione Bologna. La coppia, residente a Forlì, ha perso la vita a seguito di un tamponamento che ha coinvolto altri due mezzi pesanti. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.





Le vittime sono state identificate come Giancarlo Briganti e Rita Marcheselli, entrambi ottantenni e residenti a Forlì, come riportato da Il Resto del Carlino. Da quanto ricostruito, erano a bordo della loro autovettura, una Dacia Duster, quando si sarebbero scontrati con due mezzi pesanti. A seguito dell’impatto, la loro auto sarebbe rimasta schiacciata tra i due veicoli. Secondo quanto comunicato dal Corriere Adriatico, i due erano diretti a Bologna, dove risiede la figlia, per visitare i nipoti. Si presume che la signora fosse al volante e non si esclude la possibilità che possa aver riportato un malore.

Saranno gli accertamenti condotti dagli agenti delle forze dell’ordine a fare luce sull’esatta dinamica del sinistro.

Immediatamente dopo l’incidente, verificatosi tra le 13 e le 14, sono intervenuti sul luogo i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero dei corpi, rimasti intrappolati tra i rottami del veicolo, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade. Come testimoniano alcune immagini condivise sui social, l’autovettura ha subito ingenti danni a causa del violento impatto.

A causa dell’incidente si sono registrati notevoli disagi alla circolazione, con la formazione di una coda di 7 chilometri nel tratto compreso tra Faenza e Castel San Pietro, che è rimasto chiuso in entrambe le direzioni fino alle 15:30.

Il fine settimana compreso tra oggi, venerdì 2 agosto, e domenica 4 segna l’inizio del primo esodo estivo degli italiani, con attesi consistenti flussi di traffico, anche di livello “bollino nero”, sulle autostrade del Paese. Si raccomanda di prestare particolare attenzione e di rispettare scrupolosamente le norme del codice della strada.