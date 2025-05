5 segnali precoci di cancro da non sottovalutare

Grazie ai progressi nello screening oncologico, oggi molte persone vivono più a lungo dopo una diagnosi di cancro. La diagnosi precoce, infatti, permette di intervenire tempestivamente, aumentando le possibilità di successo del trattamento.





Se noti uno o più dei seguenti sintomi, non significa necessariamente che tu abbia un tumore. Tuttavia, è importante parlarne con il medico per escludere qualsiasi problema di salute.

1. Perdita di peso inspiegabile

Se perdi peso senza una ragione apparente, è consigliabile consultare il medico. Una perdita di dieci chili o più, senza cambiamenti nella dieta o nell’attività fisica, potrebbe in rari casi essere un segnale precoce di cancro.

2. Affaticamento persistente

La stanchezza dopo una giornata intensa è normale, ma un affaticamento grave e continuo, che non migliora con il riposo, può indicare una condizione di salute sottostante, incluso il cancro. Questo accade perché il tumore sottrae nutrienti essenziali al corpo, causando una sensazione di spossatezza profonda.

L’affaticamento può avere molte cause, non necessariamente oncologiche, ma se interferisce con la qualità della vita è importante rivolgersi al medico.

3. Febbre ricorrente

La febbre è spesso associata a infezioni come influenza o raffreddore e tende a risolversi spontaneamente. Tuttavia, se la febbre si presenta frequentemente, soprattutto di notte, senza altri segni evidenti di infezione, accompagnata da sudorazioni notturne, potrebbe essere un campanello d’allarme da approfondire.

4. Dolore persistente

Il dolore può essere causato da molte condizioni non gravi, ma se diventa cronico e inspiegabile, potrebbe essere legato a un problema più serio. Il cancro può provocare dolore in vari modi, ad esempio per la pressione di una massa tumorale su organi o nervi, per le sostanze rilasciate dal tumore stesso o per la diffusione metastatica.

In caso di dolore persistente e senza causa chiara, è fondamentale consultare un medico per una valutazione approfondita.

5. Cambiamenti della pelle

La pelle, il nostro organo più esteso, può fornire importanti segnali sulla salute generale. L’ittero, cioè l’ingiallimento di occhi o dita, può indicare infezioni o tumori e va sempre segnalato al medico.

Anche le modifiche nei nei meritano attenzione: se un neo presenta bordi irregolari o asimmetrici, cambia colore o dimensione, o diventa più scuro, è opportuno farlo controllare da uno specialista.

Questi sono solo alcuni dei segnali che il corpo può dare in presenza di un tumore in fase iniziale. Se noti sintomi insoliti o persistenti, non esitare a rivolgerti al medico per una diagnosi tempestiva.

