Mara Venier in lacrime chiude Domenica In: “Questa volta è davvero l’ultima”

La recente chiusura di stagione di “Domenica In” ha visto una Mara Venier visibilmente emozionata. Durante l’episodio finale, la storica conduttrice di Rai1 ha mostrato commozione, alimentando le speculazioni sul fatto che questa potrebbe essere stata la sua ultima stagione al timone del noto programma domenicale.





In occasione dell’ultima puntata, Vincenzo Mollica ha reso omaggio a Mara Venier attraverso una raccolta di immagini significative dell’anno appena trascorso, accompagnate da un suo commento vocale. Mollica ha elogiato la conduttrice per il suo lavoro, a cui Venier ha risposto con gratitudine: “È tutto troppo e non merito tutto questo”. Successivamente, in un’atmosfera che ricordava un addio, la conduttrice ha ringraziato il pubblico: “Grazie al pubblico, prima di tutto grazie a voi che ci avete seguiti, pensate che quest’anno abbiamo fatto un punto di share in più dell’anno scorso. Quando dico che è l’ultima è perché ci credo veramente. Voi sapete che gli ultimi non sono stati mesi semplici per la mia vita privata…”.

La commozione era evidente mentre Venier cercava di contenere le lacrime, ricevendo un lungo applauso dagli spettatori in studio. Ha continuato dicendo: “Credo che il lavoro aiuti in momenti difficili e non so cos’altro dirvi in questo momento. Solo grazie, agli ospiti e alla Rai, questa azienda che mi vuole bene da più di 30 anni. Questo programma l’anno prossimo festeggerà 50 anni e io ho fatto 16 edizioni e ancora oggi mi chiedo come mai. Grazie all’Ad Rossi che c’è sempre, a Roberto Sergio, ad Angelo Mellone che mi è stato vicino in un momento molto difficile”.

Nonostante le emozioni del momento, Mara Venier non ha confermato né smentito la sua partecipazione alla prossima stagione. Ha concluso con un enigmatico “Grazie di tutto e chi vivrà vedrà”, suggerendo che le prossime settimane saranno cruciali per decidere il suo futuro. Recentemente, durante un intervento al Salone del Libro, la conduttrice aveva accennato alle difficoltà personali legate alla salute del marito Nicola Carraro, che hanno influito sul suo equilibrio emotivo.

Per quanto riguarda il futuro di “Domenica In”, non ci sono ancora certezze. Da tempo si vocifera su Fanpage della possibilità che Alberto Matano possa prendere le redini del programma qualora Venier decidesse di lasciare. Questa ipotesi potrebbe anche prevedere una condivisione del palco tra i due, permettendo a Venier di accompagnare il programma verso una nuova fase con meno traumi. La decisione finale spetta alla Rai, che dovrà pronunciarsi prima della presentazione dei palinsesti prevista per luglio a Napoli.

In sintesi, l’ultima puntata di “Domenica In” ha lasciato molti interrogativi sul futuro della trasmissione e della sua storica conduttrice. Le parole e l’emozione di Mara Venier hanno toccato profondamente il pubblico, lasciando aperta la possibilità di cambiamenti significativi nella prossima stagione.