Incidente stradale: vigili travolti da un’auto, uno ha subito l’amputazione di una gamba a causa di un conducente ubriaco

Tre agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono stati travolti da un’auto mentre erano impegnati nei rilievi di un sinistro avvenuto poco prima. L’incidente è avvenuto verso le 20.30 di ieri sera su via Tiburtina, all’altezza del Grande Raccordo Anulare. Uno dei giovani agenti, assunto appena due mesi fa, versa in gravissime condizioni. I medici gli hanno amputato una gamba e starebbero cercando di salvargli l’altra. Le altre due operatrici avrebbero riportato feriti agli arti, ma non sarebbero in pericolo di vita.





Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i tre agenti stavano sistemando insieme ad altri colleghi i birilli lungo la strada per effettuare le consuete attività di accertamento in seguito a un sinistro avvenuto poco prima. Mentre stavano lavorando, un’auto è sopraggiunta a forte velocità, travolgendo i tre agenti e l’auto di servizio.

“Il conducente del veicolo è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici per verificare l’eventuale presenza nel sangue di alcol e droga”, ha dichiarato un portavoce della Polizia Locale.

I feriti sono stati portati tutti in codice rosso presso gli ospedali Sandro Pertini, Policlinico Umberto I e San Camillo. Il più grave è il 25enne, la cui prognosi è ancora riservata. Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale.

“Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato in ospedale per parlare con i familiari del 25enne, sconvolti per l’accaduto”, ha dichiarato un portavoce del Comune.

Il sindacato della Polizia Locale ha espresso la propria preoccupazione per la sicurezza degli agenti sul territorio.

“La Polizia Locale opera in condizioni spesso precarie e con risorse limitate, mettendo a rischio la vita degli operatori”, ha dichiarato un rappresentante sindacale.

L’incidente è al vaglio delle autorità competenti per accertare le responsabilità e valutare le misure da adottare per evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro.