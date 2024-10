Infermiera picchiata al pronto soccorso di Agordo: rifiuto di somministrare metadone a paziente

Un’infermiera del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agordo, nel Bellunese, è stata aggredita da una paziente mentre era al lavoro. La professionista è stata colpita con un pugno dopo aver rifiutato di darle del metadone.





Dopo il colpo, l’infermiera è caduta a terra. La paziente, seguita per dipendenza da stupefacenti, era stata portata al pronto soccorso da un uomo che, secondo le notizie, sembra aver estratto un coltello, senza però fare altre minacce.

La coppia, già nota per comportamenti strani in città, è stata denunciata dai carabinieri. Il metadone è un oppioide usato in medicina come analgesico nelle cure palliative e per ridurre la dipendenza da stupefacenti.

Un altro episodio simile è avvenuto a Sanremo, dove un 31enne è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito due operatori sanitari al pronto soccorso dell’ospedale Borea.

Tra l’una e le due della scorsa notte, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato portato in ospedale da un’ambulanza dopo una caduta con il monopattino.

All’arrivo, visibilmente ubriaco, ha mostrato comportamenti violenti e ha colpito al volto un volontario che cercava di calmarlo. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e inizialmente lo hanno calmato.

Poco dopo, però, il 31enne ha ripreso a comportarsi in modo violento e ha aggredito anche un infermiere che stava cercando di medicarlo. È stato così arrestato dai carabinieri, che gli hanno trovato marijuana.