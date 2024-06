Influencer di 36 anni deceduta a Malta: Farah El Kadhi colpita da un attacco di cuore su un yacht

Una popolare beauty influencer tunisina di 36 anni, Farah El Kadhi, è deceduta improvvisamente a causa di un infarto mentre si trovava in vacanza su uno yacht a Malta. L’incidente è avvenuto lunedì 17 giugno, quando la donna è stata trovata incosciente e trasportata d’urgenza all’ospedale Mater Dei nella città portuale di Msida, situata nella parte orientale dell’isola. Solo poche ore prima del tragico evento, Farah aveva condiviso su Instagram immagini che la ritraevano sorridente a bordo dell’imbarcazione.





Marito arrestato, dubbi sulle circostanze del decesso

Le autorità hanno arrestato il marito dell’influencer, con l’accusa di violenza domestica dopo che un’amica di Farah ha rivelato che l’uomo era solito aggredirla e le imponeva di cambiare lavoro. I giornali locali riportano che la coppia si trovava a Malta da alcuni giorni per una vacanza. Sebbene non siano stati trovati segni di ferite sul corpo di Farah, le autorità hanno ordinato un’autopsia e avviato un’inchiesta per determinare le cause precise della morte.

L’allarme è stato lanciato da Soulayma Hneynia, collega influencer tunisina che risiede a Malta e ha partecipato alla prima edizione di “Love Island Malta”. Soulayma ha ricordato Farah come una persona straordinariamente gentile, generosa e calorosa, la cui positività ha toccato profondamente chiunque la conoscesse.

L’eredità di Farah El Kadhi

Farah El Kadhi, oltre ad essere un’influencer molto seguita con oltre un milione di follower su Instagram, era un affermato architetto presso la società Key Concept. Attraverso i social media, promuoveva il suo marchio di moda, Bazarbyfaf, e collaborava con numerosi brand internazionali.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità online, suscitando una marea di commenti di cordoglio sulla sua pagina. Tra questi, la collega influencer Laurie Marquet ha espresso il suo shock e dolore, scrivendo: “Non posso crederci. Sono sotto shock, ci mancherai, tesoro.”

L’indagine sulle circostanze della morte di Farah continua, mentre amici, familiari e fan attendono con ansia di conoscere la verità dietro questa tragedia.