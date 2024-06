Insegnante minaccia alunno con un coltello alla gola, attimi di terrore: «Era solo uno scherzo»

I carabinieri stanno indagando su un grave episodio avvenuto in una scuola superiore di Latina, dove un insegnante di Scienze Naturali di 63 anni è stato denunciato per aver minacciato un alunno di 17 anni con un coltello. Secondo quanto riportato dall’edizione locale de “Il Messaggero”, il docente avrebbe puntato il coltello, solitamente utilizzato per pulire la frutta durante le pause, verso la gola dello studente. Al momento non è chiaro se tra i due ci fossero stati precedenti attriti o discussioni.





L’episodio è stato portato all’attenzione del preside, che ha prontamente informato le autorità competenti. La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta per minaccia aggravata, e la Procura dei Minori di Roma è stata informata, dato che la vittima è ancora minorenne.

Le indagini dovranno chiarire il contesto e le motivazioni del gesto, con qualcuno che ha parlato di una possibile natura “goliardica”. Tuttavia, saranno gli accertamenti dei carabinieri a stabilire la verità. È stata richiesta un’audizione protetta del ragazzo per comprendere meglio la dinamica e il movente dell’atto.

La scuola, al momento, non ha preso provvedimenti interni, probabilmente in attesa degli sviluppi giudiziari. Anna Paola Sabatini, Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, ha dichiarato che i fatti, se confermati, sarebbero gravissimi. Il docente è stato immediatamente sospeso.

Il caso ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori e gli studenti dell’Istituto, che ora attendono con ansia l’esito delle indagini. La comunità scolastica si trova sotto shock e molti chiedono misure più severe per garantire la sicurezza all’interno delle scuole.

Nel frattempo, sui social media, una docente diventata famosa per i suoi post ha commentato l’incidente dicendo: “Noi insegnanti diventeremo immortali”, una frase che ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti.

La vicenda di Latina riporta alla ribalta il tema della sicurezza nelle scuole e della gestione delle emergenze, un argomento che richiede l’attenzione di tutti gli attori coinvolti nel sistema educativo. Le autorità scolastiche e le forze dell’ordine continuano a collaborare per fare luce su quanto accaduto e garantire che episodi simili non si ripetano in futuro.