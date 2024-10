Insonnia, attacchi di panico e ansia: la relazione sulla condizione di salute dell’ex ministro Sangiuliano in seguito al caso Boccia

Dopo il recente scandalo che ha coinvolto l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, risalta un aspetto inquietante: la salute psicologica di Sangiuliano avrebbe subito un significativo deterioramento. Attualmente, l’ex ministro risulta in cura per un “disturbo da stress”, come confermato da un certificato medico che documenta sintomi di insonnia, ansia e panico.

“Disturbo da stress” è stata la diagnosi dello specialista che ha preso in carico l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, a seguito dello scandalo che lo ha coinvolto con Maria Rosaria Boccia. Questa situazione ha avuto un impatto profondo sia sulla carriera politica di Sangiuliano che sulla sua vita personale.





Dopo la decisione del Senato di impedire l’esame di comunicazioni private, incluse le chat tra Sangiuliano e Boccia da parte dei magistrati, si aggiunge un ulteriore elemento a questa complessa vicenda. L’ex ministro della Cultura ha affrontato una serie di eventi traumatici che hanno portato alle sue dimissioni e che ora emergono come cause di stress significativo.

Secondo fonti vicine al caso, il referto medico disponibile riporterebbe chiaramente sintomi gravi, tra cui ansia costante, insonnia e attacchi di panico. Questo indicherebbe non solo una sofferenza personale, ma anche la necessità di un intervento professionale per far fronte a queste difficoltà.

Il quotidiano Il Giornale ha rivelato che Sangiuliano è seguito dal dottor Paolo Girardi, un esperto rinomato nel campo della psichiatria in Italia. Il certificato medico evidenzierebbe come gli eventi degli ultimi mesi, in particolare la relazione turbolenta con Boccia, abbiano messo a dura prova la sua salute mentale.

Nello specifico, l’ex ministro ha denunciato di aver subito pressioni e un’aggressione fisica da parte di Boccia, che gli avrebbe provocato una ferita alla testa. Questa aggressione ha avuto ripercussioni legali, poiché Sangiuliano ha proceduto a denunciare la donna per violenza, minacce e lesioni personali.

Il litigio tra i due, avvenuto durante un soggiorno a Sanremo lo scorso 16 luglio, ha attirato l’attenzione dei media. Report ha recentemente diffuso una foto che mostra il taglio sulla testa di Sangiuliano, inizialmente attribuito a una caduta in doccia. Tuttavia, il referto medico attesta la presenza di un malessere psicofisico che va oltre il semplice episodio di violenza, influenzando negativamente la vita non solo di Sangiuliano, ma anche della sua famiglia.

Fino a questo momento, Maria Rosaria Boccia non ha commentato ufficialmente questi sviluppi. Tuttavia, sul suo profilo Instagram, ha condiviso un video che riporta una celebre citazione di Alberto Sordi ne “Il Marchese del Grillo”, accompagnata dalla didascalia “Senza parole!”, un gesto che potrebbe essere interpretato come una risposta all’intensificarsi delle polemiche.

La situazione attuale di Gennaro Sangiuliano, segnata da un grave disturbo da stress, continua a essere oggetto di analisi da parte della stampa e del pubblico, mentre l’ex ministro cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita dopo un periodo turbolento.