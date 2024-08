Intervento per un’emorragia cerebrale, l’ospedale perde parte del cranio: la denuncia di Fernando

Un uomo denuncia l’Emory University Hospital per aver perso un pezzo di cranio e per aver richiesto oltre 146.000 dollari per le spese sostenute.





L’Emory University Hospital Midtown di Atlanta è al centro di un caso legale dopo che un paziente ha denunciato l’ospedale per negligenza e per la perdita di un frammento osseo che doveva essere conservato. Fernando Cluster, un uomo di 62 anni, è stato ricoverato a settembre 2022 per un’emorragia intracerebrale. Durante l’intervento, i medici hanno rimosso un pezzo di cranio di circa 12×15 centimetri per alleviare la pressione sul cervello. Quando Cluster è tornato, due mesi dopo, per completare la procedura chirurgica, ha scoperto che il materiale asportato non era più presente.

Una nota del personale ospedaliero, inclusa nel fascicolo di Cluster, riportava: “Abbiamo ispezionato il congelatore dove sono conservati i lembi ossei, ma non siamo riusciti a trovare quello identificato con i dati del paziente”. Questo inquietante sviluppo ha portato Cluster a intentare una causa contro l’ospedale.

Le spese insostenibili e il processo legale

Nella denuncia presentata alla Corte statale della contea di DeKalb, si legge che “l’Emory University Hospital Midtown e il suo personale hanno causato a Fernando Cluster e a sua moglie, Melinda, dolore e sofferenza, costringendoli a sostenere oltre 100.000 dollari in spese mediche inutili a seguito della perdita di un segmento di cranio durante un intervento chirurgico di emergenza”. La denuncia prosegue, affermando che quando il personale di Emory ha cercato di recuperare il lembo osseo, “diversi frammenti presentavano un’identificazione incompleta o mancante, rendendo impossibile stabilire se uno di questi appartenesse al signor Cluster”.

Questa negligenza ha portato Cluster a dover affrontare un processo lungo e costoso. Invece di ricevere il proprio osso, è stato costretto ad attendere la realizzazione di un impianto sintetico, e l’operazione finale è stata ritardata di 12 giorni.

Le conseguenze dell’incidente

Cluster ha affermato di essere stato “costretto a rimanere più a lungo in ospedale”, dove ha dovuto subire l’impianto di materiale sintetico nella testa. Costiando circa 19.000 dollari, questo impianto ha portato a complicazioni ulteriori: “Ho successivamente sofferto di un’infezione nel lembo sintetico, richiedendo un ulteriore intervento chirurgico”, ha spiegato Cluster.

Oltre a perdere la parte di cranio che l’ospedale doveva mantenere in conservazione, l’Emory ha addebitato al paziente i costi derivanti dall’errore. Secondo la denuncia, i coniugi Cluster avrebbero speso più di 146.845 dollari per affrontare questa difficile situazione e ora cercano un risarcimento.

“È sconcertante che un ente sanitario come Emory abbia perso una parte del cranio di un paziente, per poi rifiutarsi di assumersi la responsabilità,” hanno dichiarato i Cluster. “Dobbiamo ora convivere con le conseguenze della negligenza di Emory, tra cui la costante paura di un’altra infezione e le spese mediche incessanti.” Inoltre, hanno espresso il desiderio di sapere se episodi simili siano accaduti ad altri pazienti, affermando: “Il nostro obiettivo è assicurarci che questo non accada mai più a nessuno.”

Chloe Dallaire, avvocato dei Cluster, ha commentato all’Atlanta Journal-Constitution, affermando che “anche se i miei clienti sono chiaramente sconvolti per il fatto di essere stati addebitati i costi causati dalla negligenza dell’Emory, la loro preoccupazione principale è la gravità della situazione. Hanno perso una parte del proprio corpo e l’atteggiamento dell’ospedale è stato superficiale”. Questo caso solleva questioni cruciali sulla responsabilità e sulla cura dei pazienti negli ospedali, evidenziando l’importanza di una gestione corretta e di una comunicazione chiara tra i pazienti e il personale sanitario.