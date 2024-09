Intrappolato nell’ascensore, sviene e muore: intervento dei soccorsi inutile. Dramma in Irpinia

Tragedia a Montella: anziano annegato nell’ascensore di un palazzo, soccorsi vani





Un tragico incidente ha scosso oggi pomeriggio Montella, un comune in provincia di Avellino, quando un uomo di 84 anni ha perso la vita dopo essere rimasto bloccato nell’ascensore del suo condominio. L’episodio si è verificato intorno alle 15:30, generando grande preoccupazione e tristezza tra i residenti.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano, identificato come un abitante del palazzo di via Rinaldo D’Aquino, è rimasto intrappolato nella cabina dell’ascensore mentre era in procinto di scendere al piano terra. La segnalazione di una persona bloccata è giunta tempestivamente ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente. Le squadre di soccorso hanno dovuto utilizzare la forza per aprire le porte della cabina ascensore, liberando l’uomo, ma quando sono riusciti a estrarlo, era già privo di sensi.

Immediatamente, i Vigili del Fuoco, in attesa dell’arrivo dei paramedici del 118, hanno tentato una rianimazione disperata con tutte le manovre necessarie. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvare la vita dell’84enne, il quale, secondo le prime ipotesi, potrebbe aver subito un malore che ha portato al drammatico epilogo. Solo una più approfondita analisi clinica potrà fornire dettagli specifici sulle cause del decesso.

Sul posto sono stati chiamati anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella e un medico legale per le indagini di rito. La comunità è rimasta sotto shock per questa fatale circostanza, e i residenti esprimono le loro condoglianze alla famiglia del povero anziano. Non è la prima volta che si segnalano incidenti legati agli ascensori, e questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e l’affidabilità degli impianti elevatori nei condomini. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su possibili interventi per prevenire simili tragedie in futuro.