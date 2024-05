Isola, Vladimir Luxuria in lacrime durante la diretta: “è difficile”. Guarda il video

Lunedì 13 maggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality show, condotto da Vladimir Luxuria, ha visto uno dei momenti più emozionanti di questa edizione, con Samuel Peron al centro della scena. Il noto ballerino, spesso sotto i riflettori per il suo rapporto con Greta, ha chiarito la natura della loro amicizia: entrambi sono solo amici e già impegnati sentimentalmente. Samuel, infatti, è legato a Tania Bambaci, con cui ha un figlio di un anno e mezzo, Leonardo.





La serata ha preso una piega particolarmente toccante quando Samuel ha avuto l’opportunità di incontrare Tania, non senza superare alcune difficoltà. Dopo aver visto un tenero video sulla sua famiglia, Samuel non è riuscito a trattenere le lacrime. Iniziando a camminare sul ponte che lo avrebbe portato dalla compagna, Samuel non sapeva cosa aspettarsi. Luxuria gli ha offerto una ricompensa: una lasagna per lui e un naufrago della sua squadra, oppure la possibilità di scoprire chi c’era dietro una tenda misteriosa.

In un momento di grande suspense, è stato mandato in onda un audio del piccolo Leonardo che salutava il papà. Le lacrime di Samuel si sono intensificate, mentre anche Luxuria si è commossa. Di fronte alla scelta, i naufraghi hanno incitato Samuel a rinunciare alle lasagne per scoprire chi c’era dietro la tenda. Samuel ha seguito il consiglio dei suoi compagni e, sollevando la tenda, ha trovato Tania. I due si sono abbracciati a lungo, regalando uno dei momenti più dolci e sentiti della serata.

Anche la conduttrice, visibilmente commossa, si è complimentata con Samuel e con i naufraghi per averlo incitato a scegliere l’amore sopra ogni cosa. Questo gesto ha dimostrato ancora una volta quanto siano importanti i legami familiari, anche in un contesto di competizione come l’Isola dei Famosi.

Le novità della serata

La puntata del 13 maggio ha riservato anche altre sorprese. Tre nuovi naufraghi sono entrati in gioco, portando una ventata di novità e cambiamenti nelle dinamiche del gruppo. Inoltre, è stato annunciato un cambio nel giorno di messa in onda del programma e un nuovo televoto che terrà il pubblico incollato allo schermo.

Il ritorno di Ilary Blasi?

Un’altra indiscrezione ha fatto scalpore: sembra che Ilary Blasi potrebbe fare il suo ritorno all’Isola dei Famosi. La notizia, ancora non confermata ufficialmente, ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan del programma.

La puntata del 13 maggio dell’Isola dei Famosi ha regalato emozioni intense, confermando ancora una volta il successo del reality show e la capacità di coinvolgere il pubblico con storie di umanità e amore. Samuel Peron, con il suo gesto, ha dimostrato il valore dei sentimenti veri, rendendo questa edizione ancora più speciale.