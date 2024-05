Nuova malattia mortale MIP-C legata al Covid: cos’è, chi colpisce e i suoi sintomi

Scoperta una nuova sindrome legata al Covid-19: MIP-C, una malattia mortale che colpisce anche chi ha avuto infezioni lievi o asintomatiche, con sintomi devastanti.





Una nuova e pericolosa sindrome autoimmune chiamata MIP-C (Malattia da autoimmunità MDA5 e polmonite interstiziale associata a Covid-19) è emersa durante la pandemia di Covid-19. Identificata inizialmente nello Yorkshire, la MIP-C ha mostrato un tasso di mortalità significativo, con otto decessi su sessanta casi confermati. Preoccupante è che questa sindrome può colpire anche chi ha avuto un’infezione lieve o asintomatica da SARS-CoV-2.

La MIP-C è analoga alla MIS-C, un’altra patologia autoimmune associata al Covid-19 che colpisce i bambini. Questa malattia è simile a una rara sindrome autoimmune conosciuta come dermatomiosite anti-MDA5 positiva, più comune in persone dell’Estremo Oriente, come Cina e Giappone. L’allarme è stato lanciato dal professor Dennis McGonagle dell’Università di Leeds dopo un misterioso aumento di casi nel 2021. McGonagle ha collaborato con il collega Pradipta Ghosh dell’Università della California, San Diego, per approfondire la ricerca.

Gli esperti descrivono la MIP-C come una malattia autoimmune, infiammatoria e cronica, che colpisce pelle, muscoli e polmoni, evolvendo rapidamente in una sindrome polmonare interstiziale potenzialmente letale. È causata da anticorpi che attaccano l’enzima MDA5, un recettore sensibile all’RNA in grado di rilevare il coronavirus SARS-CoV-2 e altri virus a RNA.

Le statistiche mostrano un incremento preoccupante dei casi di MIP-C: dallo 0,4 percento nel 2019 al 2,1 percento nel 2020, raggiungendo il 4,8 percento nel 2021, per poi calare all’1,7 percento nel 2022. Questo aumento ha portato i ricercatori a indagare la possibile correlazione tra Covid-19 e l’insorgenza di questa sindrome autoimmune.

Questa scoperta sottolinea ancora una volta l’importanza della vigilanza e della ricerca continua per comprendere appieno le conseguenze a lungo termine della pandemia di Covid-19.