Ivan Dettori, rinvenuto senza vita il giovane di 19 anni scomparso tre giorni fa ad Arzachena. Poche ore prima l’ultimo appello dei genitori: «Si risolve tutto»

Dopo giorni di intense ricerche, il corpo del 19enne è stato rinvenuto in località Sarraiola. La comunità è sconvolta.





È stato trovato senza vita nelle campagne di Arzachena Ivan Dettori, il 19enne scomparso venerdì scorso nella cittadina della Costa Smeralda. Le ricerche erano iniziate immediatamente dopo l’allarme lanciato dalla famiglia, con il Comune di Arzachena che aveva fatto appello a tutti gli abitanti per partecipare alla mobilitazione. Vigili del fuoco, forze dell’ordine, compagnia barracellare, soccorso alpino, volontari, droni e un elicottero dell’Aeronautica hanno setacciato tutta la zona.

Oggi, purtroppo, è arrivato il triste epilogo: il corpo senza vita è stato trovato nelle campagne del paese, in località Sarraiola. Solo poche ore prima, i genitori Domenica Pusceddu e Giovanni Dettori avevano pubblicato un video straziante in cui invitavano il giovane a tornare a casa: «Amore di mamma torna a casa. Siamo tutti preoccupati. Qualsiasi cosa sia successa si sistema tutto».

Da lunedì 3 giugno i familiari non avevano più notizie di Ivan Dettori, 19enne di Arzachena che aveva fatto perdere le sue tracce risultando irreperibile dopo essere uscito di casa senza dire dove era diretto.

La comunità di Arzachena è sotto shock per la tragica notizia. Le autorità stanno cercando di ricostruire le ultime ore di Ivan per capire cosa possa essere accaduto. Nel frattempo, amici e conoscenti si stringono attorno alla famiglia Dettori in questo momento di immenso dolore.

La vicenda di Ivan ha toccato profondamente il cuore della popolazione locale e ha mobilitato numerose risorse per le ricerche. La speranza era che il giovane potesse essere ritrovato sano e salvo, ma purtroppo la realtà si è rivelata ben più drammatica.

Le indagini proseguiranno per chiarire le circostanze della morte del giovane. Intanto, la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a Ivan Dettori, ricordandolo come un ragazzo solare e pieno di vita.