Jacopo e Gaia, 23enni in cerca di un attico ai Parioli con un budget massimo di 1,3 milioni, si sono innamorati a prima vista. Il mondo social si chiede: “Chi sono i loro genitori?

Lunedì 7 ottobre, durante una delle puntate più singolari di Casa a Prima Vista su Real Time, i gemelli di 23 anni, Jacopo e Gaia, originari di Frosinone, hanno fatto un ingresso sorprendente. Hanno chiesto ai tre agenti immobiliari, Blasco, Nadia, e Corrado, di trovare un attico o un appartamento al piano alto nel rinomato quartiere dei Parioli, con un budget di 1 milione e 300 mila euro. Una richiesta che ha lasciato senza parole anche i tre esperti, con Nadia Mayer che ha espresso le sue perplessità, commentando: «Voglio vedere dove vogliono arrivare».





Chi sono i due acquirenti

Jacopo e Gaia si sono presentati come due studenti universitari che cercano un’abitazione a Roma per evitare di fare continui “avanti e indietro” da Frosinone. Jacopo frequenta Giurisprudenza, con l’ambizione di diventare «avvocato o magistrato», mentre Gaia aspira a seguire le orme del padre, team manager di una squadra motociclistica. Questo legame familiare potrebbe spiegare in parte la loro capacità di muoversi così liberamente nel mondo degli affitti di alto livello.

Nella loro apparizione, Jacopo si è presentato in un elegante abito doppio petto, accompagnato da occhiali con lente azzurra. Gaia, invece, ha optato per un look più originale, indossando un kimono. Quando hanno esposto le loro richieste, hanno precisato di cercare almeno 150-200 metri quadrati di spazio, preferibilmente ai Parioli o nel quartiere di Roma Nord. Hanno richiesto due bagni, una cucina open space, una cabina armadio ed un’area esterna spaziosa per intrattenere gli amici. La loro richiesta ha suscitato reazioni increduli sui social media, dove un utente ha commentato: «Ma di chi sono figli per avere un budget del genere a 23 anni?», mentre un altro ha scherzato: «Hanno ammazzato i genitori per avere tutti questi soldi».

Che casa hanno scelto

Durante la visita degli immobili, i gemelli hanno spesso lasciato senza parole gli agenti per le loro reazioni incredibilmente pacate di fronte a case da sogno. La loro determinazione ha colpito tutti, dimostrando una maturità sorprendente per la loro età. Alla fine, hanno optato per una casa proposta da Nadia Mayer, quella che sembrava soddisfare le loro esigenze di spazio e stile.

Questa decisione ha dimostrato quanto sia attrattivo il mercato immobiliare romano, in particolare in aree ambite come i Parioli, dove i prezzi possono variare notevolmente, rendendo la ricerca di una casa ideale una sfida impegnativa. Che sia stata la giusta casa o meno, l’acquisto di Jacopo e Gaia ha attirato l’attenzione di molti, riaccendendo il dibattito sulle giovani generazioni e le loro ambizioni economiche.

Con il loro stile di vita e le loro aspirazioni, i gemelli si sono guadagnati il favore dei fan di Casa a Prima Vista, che seguiranno sicuramente il loro percorso nella nuova casa e la loro vita a Roma. Questo episodio ha dimostrato come le nuove generazioni stiano sfidando le aspettative attraverso il loro approccio alla vita e all’immobiliare, dimostrando che anche i sogni più audaci possono diventare realtà, specialmente nelle dinamiche urbanistiche di una città vibrante come Roma.