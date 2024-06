Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo stanno per diventare genitori: la sorellastra Rebecca Manenti reagisce alla notizia

Durante il concerto allo Stadio Olimpico del 24 giugno, Ultimo ha emozionato i fan con l’annuncio che lui e Jacqueline Luna Di Giacomo diventeranno presto genitori.





La Gioia di Rebecca Manenti per la Gravidanza della Sorella Jacqueline

L’annuncio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, che aspettano il loro primo figlio, ha commosso non solo i fan presenti al concerto, ma anche chi ha visto il video diventato virale sui social. Rebecca Manenti, sorellastra della futura mamma, ha condiviso la sua felicità su Instagram, dove è seguita da 20mila persone. Rebecca, nata dal matrimonio tra Heather Parisi e Giorgio Manenti, ha espresso la sua gioia dicendo: “Il cuore che mi scoppia”. La giovane dentista era presente al concerto e ha continuato a mostrare il suo entusiasmo anche il giorno seguente, pubblicando una storia dallo studio dentistico dove lavora con la didascalia: “E oggi ancora più sorrisoni”, riferendosi alla gioia di diventare zia.

Il Silenzio di Heather Parisi e la Lettera di Ultimo al Futuro Figlio

È noto che il rapporto tra Heather Parisi e le sue figlie, Rebecca e Jacqueline, non sia dei migliori. La ex ballerina non ha commentato la notizia della gravidanza della figlia. Nel frattempo, Ultimo ha voluto condividere una lunga riflessione sui social riguardo la nuova avventura che lo aspetta come padre. Ha scritto una lettera toccante al suo futuro figlio, soffermandosi su come sarà la sua vita e lasciando intendere che si tratterà di un maschietto. Gli indizi pubblicati, come l’iniziale di un nome e l’emoji di un cuoricino azzurro, confermano l’ipotesi dei fan.

Un Annuncio che Commuove

L’annuncio della gravidanza durante il concerto ha creato un momento di grande emozione, non solo per i presenti ma anche per chi ha seguito la notizia sui social. Ultimo e Jacqueline sono visibilmente entusiasti di questa nuova fase della loro vita, e il supporto e l’affetto dei loro cari e dei fan è evidente. Questo lieto evento si aggiunge ai tanti momenti di gioia condivisi dalla coppia, consolidando ulteriormente il loro legame e la felicità che li circonda.