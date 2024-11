Jannik Sinner compone una lettera a sé: “Esiste qualcosa che non devi mai dimenticare”

Jannik Sinner conclude una stagione straordinaria nel tennis mondiale, vincendo le ATP Finals e preparandosi per la Coppa Davis 2024 con l’Italia.





Jannik Sinner ha vissuto una stagione eccezionale nel mondo del tennis, raggiungendo il vertice della classifica ATP e dominando fino alle ATP Finals di Torino, dove ha trionfato senza perdere un set. Ora, si prepara a rappresentare l’Italia nelle Finals della Coppa Davis 2024, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato l’anno precedente. Insieme ai suoi compagni di squadra e al capitano Filippo Volandri, Sinner spera di mantenere il successo ottenuto.

Prima di scendere in campo a Malaga per affrontare l’Argentina nei quarti di finale, il tennista altoatesino ha condiviso una lettera intima con se stesso, pubblicata sui social dalla Federtennis Italiana. In questa lettera, Sinner riflette sulla stagione appena trascorsa, caratterizzata da un mix di emozioni intense, prevalentemente positive ma con qualche nota negativa, come il caso Clostebol che ancora lo preoccupa a causa del ricorso della WADA.

Il giovane tennista ha vinto le ATP Finals a Torino, un traguardo significativo nella sua carriera. Nella sua lettera, Sinner si è lasciato andare a qualche confessione personale: “La pressione comincia un po’ a piacerti”. Ha anche dato a se stesso un consiglio fondamentale: “Non dimenticarti mai che questo è solo un gioco e che tu stai bene quando ti diverti”. Questo consiglio, apparentemente semplice, assume grande importanza considerando la sua ascesa nel mondo del tennis.

La lettera di Sinner è un documento che rivela la sua umanità e semplicità, in contrasto con l’immagine di supereroe spesso associata ai grandi atleti. Il suo messaggio sottolinea l’importanza di mantenere la prospettiva e di non perdere di vista il divertimento nel gioco.

In una recente intervista, Sinner ha parlato delle emozioni vissute nell’ultimo anno: “Penso che le emozioni vissute nell’ultimo anno te le porterai dietro per un sacco di tempo. L’unico obiettivo che ti eri prefissato era di capire cosa eri in grado di fare.” Ha aggiunto che si sente più consapevole dei suoi mezzi rispetto all’anno precedente, grazie alle esperienze vissute.

Affrontando le sfide del 2024, Sinner ha imparato l’importanza delle persone che lo conoscono bene e che lo supportano. “Da questo 2024 hai imparato che le persone importanti, che ti conoscono tanto bene, sono le persone che dovrai tenerti per sempre,” ha scritto nella sua lettera.

Arrivato a Malaga, Sinner ha avvertito la pressione degli occhi del mondo su di lui, ma ha confessato che questa pressione inizia a piacergli. “Appena arrivato a Malaga senti gli occhi di tutto il mondo addosso, la pressione si fa sentire e, detto tra di noi, comincia un po’ a piacerti,” ha detto.

Il suo messaggio finale a se stesso è chiaro: “Jannik, non dimenticarti mai che questo è solo un gioco e che tu stai bene quando ti diverti.” Questo riflette la sua determinazione a mantenere una prospettiva sana e a continuare a godersi il tennis.

Sinner ha anche affrontato domande sulla sua vita personale, inclusa la sua relazione con Anna Kalinskaya. In modo serafico, ha risposto: “Cosa ha aggiunto alla mia vita? Non è cambiato niente,” mostrando la sua capacità di mantenere la privacy e la concentrazione sulla sua carriera.

Con la Coppa Davis 2024 alle porte, Sinner è pronto a dare il massimo per l’Italia. La sua crescita come giocatore e come persona è evidente, e il suo impegno per il gioco e per il divertimento continua a ispirare i fan in tutto il mondo.

La stagione di Jannik Sinner è stata una delle più memorabili nella storia recente del tennis italiano. La sua determinazione e il suo talento lo hanno portato al vertice del tennis mondiale, e ora si prepara ad affrontare nuove sfide con fiducia e passione. Con il supporto della squadra italiana e dei suoi fan, Sinner è pronto a continuare il suo viaggio nel mondo del tennis, mantenendo sempre viva la gioia del gioco.