Jannik Sinner trionfa al Six Kings Slam e vince 5,5 milioni di euro

Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam. Il numero 1 del ranking ATP ha sconfitto Carlos Alcaraz in una finale spettacolare, dopo aver perso le tre precedenti sfide nel 2024. Sinner ha ribaltato la situazione vincendo con il punteggio di 6-7 6-3 6-3. L’italiano si aggiudica anche i 5,5 milioni di euro destinati al vincitore.





Djokovic batte Nadal ed è terzo

La finale del Six Kings Slam inizia con un po’ di ritardo. Djokovic e Nadal hanno dato vita a una partita piacevole e più lunga del previsto, culminata in una premiazione emozionante. Sinner e Alcaraz entrano in campo sorridenti perché lo speaker sbaglia la presentazione. Jannik parte benissimo, vince il primo game a zero, ma lo spagnolo pareggia. Poi, per alcuni giochi, sembra esserci solo un giocatore in campo.

Alcaraz vince il tie-break

Sinner è implacabile al servizio nel quarto gioco e breakka lo spagnolo con due punti spettacolari che ricevono applausi. Mantiene il break ed è 4-1. Ma Alcaraz non si dà per vinto, recupera il break, cancella un breakpoint ed è 4-4. Si arriva così a un finale di set teso. Carlos colpisce con forza, mentre Jannik si difende bene. Lo spettacolo è di altissimo livello e il set si decide al tie-break, dove Alcaraz vince per 7 punti a 5.

Sinner domina e con un doppio 6-3 batte Alcaraz

Nel secondo set, Alcaraz attraversa un momento di difficoltà. Sinner ottiene il break nel terzo gioco e nel quinto ha quattro palle break per un pesante 4-1, ma lo spagnolo gioca in modo eccezionale e torna in partita. Sull’onda dell’entusiasmo, Alcaraz riesce a breakkare e portarsi in parità. Tuttavia, l’equilibrio si rompe di nuovo: l’italiano effettua un altro break e si rimette avanti, 4-3. Poco dopo chiude il set 6-3, realizzando il secondo set vinto da Sinner, che pareggia la partita.

Jannik vince 5,5 milioni di euro

Il terzo set inizia con un punto spettacolare di Alcaraz, ma poi Sinner vince sei punti di fila. Lo spagnolo tiene il servizio, e il livello di gioco rimane alto, intrattenendo gli spettatori. Nell’ottavo gioco, Alcaraz commette due doppi falli e Sinner realizza due colpi fenomenali: è break. La partita termina rapidamente. Sinner vince il Six Kings Slam e finalmente sorride. Dopo aver perso tre volte con Alcaraz nel 2024, ora Jannik ha battuto Carlos, che lo ha salutato a rete con un grande sorriso. Il numero 1 si aggiudica 5,5 milioni di euro.