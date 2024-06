Jasmine Carrisi rivela: “Con Romina Power, ogni giorno era un tormento”

La giovane cantante sta cercando di affermarsi nel panorama musicale italiano, seguendo le orme del padre, una figura già ben consolidata nel settore.





Jasmine Carrisi su Romina Power: una confessione sorprendente

Il momento più sorprendente dell’intervista è arrivato quando Serena Bortone ha chiesto a Jasmine della sua relazione con Romina Power. Con una franchezza disarmante, Jasmine ha dichiarato: “Con Romina Power non ho un rapporto, ma lavora con mio padre ed è la mamma delle mie sorelle.” Nonostante la sua giovane età, Jasmine ha affrontato con maturità una questione che potrebbe sembrare delicata, mettendo in luce la complessità delle dinamiche familiari.

Il peso delle attenzioni mediatiche

Jasmine ha anche condiviso come ha vissuto le tensioni tra suo padre, sua madre e Romina Power. Ha confessato che le continue attenzioni dei media hanno avuto un impatto su di lei, dicendo: “Mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa.”

Nonostante le difficoltà, Jasmine ha dimostrato di aver sviluppato una forte resilienza. Ha spiegato come queste esperienze l’abbiano formata, pur ammettendo che non è sempre facile gestire la fama e le aspettative pubbliche come figlia di figure così note.

Jasmine Carrisi continua così a costruirsi una carriera nel mondo della musica, cercando di bilanciare la sua vita professionale con le complesse dinamiche familiari. La sua capacità di parlare apertamente delle sue esperienze personali dimostra una notevole maturità e promette una continua evoluzione sia come artista che come persona.