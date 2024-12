Javier Martinez confessa il suo interesse per Chiara Cainelli: nuove dinamiche al Grande Fratello

Al Grande Fratello gli intrecci sentimentali continuano a sorprendere, e l’ultimo protagonista è Javier Martinez, che nelle ultime ore si è lasciato andare a confidenze su una concorrente della casa. Dopo aver messo fine a qualsiasi possibilità con Helena Prestes, il pallavolista sembra ora rivolgere la sua attenzione verso Chiara Cainelli, una presenza più pacata e tranquilla rispetto alle altre coinquiline. Durante una conversazione privata con Mariavittoria, Javier ha rivelato di nutrire un interesse per Chiara, aprendo la strada a nuove speculazioni tra i fan del programma.





Tutto è iniziato durante un momento di relax tra Javier e Mariavittoria, in cui i due si sono scambiati battute e confidenze. “Ti sei scordata di me”, ha detto scherzando Javier, provocando la reazione ironica della ragazza: “Io ti amo. Tu ti sei scordato di me e stai sempre con Helena, con le nuove”. È stato in questo contesto che Mariavittoria ha deciso di andare dritta al punto, chiedendogli senza mezzi termini: “Chiara ti sta iniziando un po’ a piacere?”. La risposta di Javier non ha lasciato spazio a dubbi: “Oggi ci siamo ritrovati a parlare, è piacevole”.

Nonostante l’ammissione, Javier ha sottolineato che con Zeudi Di Palma il rapporto rimane limitato a un’amicizia: “Sì, ci potrei essere veramente amico, ma ha delle cose sulle quali andrei a sbattere”, ha spiegato, riferendosi a una mancanza di feeling più profondo con la concorrente. Al contrario, parlando di Chiara, ha mostrato maggiore apertura, lasciando intendere che tra loro potrebbe esserci qualcosa di più. “Ti ci vedrei con una così calma e pacata, hai bisogno di sentirti tranquillo”, ha commentato Mariavittoria, sostenendo l’idea che Chiara possa essere la persona giusta per lui all’interno della casa.

Le dinamiche sentimentali di Javier, tuttavia, non sono nuove al pubblico del reality. Nei giorni scorsi, il pallavolista aveva suscitato l’interesse di Helena, che si era dichiarata apertamente, ma aveva ricevuto un netto rifiuto. Javier, infatti, aveva messo in chiaro che da parte sua non c’era alcun interesse romantico, una decisione che ha trovato il supporto di molti telespettatori. “Le ho detto che da parte mia è solo questo”, aveva dichiarato, aggiungendo di essere attratto solo da Shaila Gatta tra le concorrenti.