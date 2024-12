Jessica Morlacchi e Helena Prestes, scontro al Grande Fratello: accuse e tensioni scuotono la Casa

Lo scontro tanto atteso al Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes è finalmente esploso, portando alla luce dinamiche che ribollivano da settimane. La cantante romana, ex membro dei Gazosa, ha usato parole dure per descrivere la coinquilina brasiliana, accusandola di essere “una squilibrata” e alimentando un dibattito acceso sia dentro che fuori dalla Casa.





Il conflitto tra le due si è intensificato a causa di una questione che ruota intorno all’attore Luca Calvani, verso il quale Jessica ha apertamente dichiarato un forte interesse. Tuttavia, l’attore toscano, noto per essere in una relazione stabile e apertamente gay, non sembra ricambiare i sentimenti della Morlacchi, creando una tensione emotiva che ha avuto ripercussioni sulle dinamiche tra i concorrenti.

Durante un confronto diretto, Jessica ha espresso tutto il suo risentimento verso Helena, accusandola di utilizzare comportamenti provocatori per destabilizzarla. “Parlava ad alta voce sotto le coperte con Luca, voleva farmi sentire che era lì con lui,” ha raccontato la Morlacchi in uno sfogo notturno con Ilaria, un’altra concorrente. La situazione è degenerata ulteriormente quando Jessica, interrogata da Alfonso Signorini in diretta, ha spiegato il motivo del suo attacco verbale: “Mi permetto di dirlo perché mi sono dovuta curare per tanti anni. Helena è una persona malvagia, crudele, una provocatrice seriale. Se pensi di provocarmi, ti chiedo di lasciare stare.”

Le parole della cantante hanno sollevato un polverone. Helena Prestes, dal canto suo, non è rimasta in silenzio, replicando con fermezza: “Sta dimostrando che quella fragile è lei. State strumentalizzando il mio passato, io non voglio essere una vittima.” La modella brasiliana, consapevole del suo ruolo all’interno del gioco, sembra determinata a non cedere il passo, sfruttando la sua posizione per attirare l’attenzione del pubblico.

A rendere ancora più movimentata la serata, l’intervento dello stesso Luca Calvani, che ha definito la situazione “il teatro dell’assurdo.” L’attore ha cercato di mantenere una posizione neutrale, ma il suo coinvolgimento involontario nella disputa ha ulteriormente complicato le relazioni tra i concorrenti. Anche Beatrice Luzzi, un’altra protagonista del reality, è intervenuta, schierandosi con Helena e invitando Jessica a concentrarsi su sé stessa: “Punta su di te, mettiti in gioco e smettila di parlare solo di Lorenzo.”