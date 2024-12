Jessica Morlacchi svela la parentela con Elodie: “Siamo cugine di secondo grado”

Durante la sua permanenza al Grande Fratello 2024, Jessica Morlacchi, nota cantante italiana e ex membro delle Gazosa, ha fatto una sorprendente rivelazione riguardo alla sua relazione familiare con una delle voci più celebri della musica italiana, Elodie. In una conversazione informale con i suoi compagni di avventura, Jessica ha spiegato: “Sai che io ed Elodie siamo cugine di secondo grado? I nostri nonni erano fratelli.” Una notizia che ha lasciato senza parole sia i concorrenti del programma che il pubblico a casa, poiché fino a quel momento nessuna delle due aveva mai parlato pubblicamente di questo legame di sangue.





Jessica ha anche raccontato qualche dettaglio in più su come ha conosciuto Elodie. Le due si sarebbero incontrate per la prima volta quando Jessica aveva circa 17-18 anni, mentre Elodie era più giovane. Dopo essersi abbracciate e conosciute meglio, si sono perse di vista a causa del trasferimento di Elodie in Puglia. Jessica ha rivisto Elodie più tardi, quando la cantante ha iniziato a farsi notare nel mondo della musica, soprattutto per il suo stile unico, come il look con i capelli rosa durante la sua partecipazione al programma Amici.

Prima che Jessica entrasse nella Casa del Grande Fratello, Elodie le aveva inviato un messaggio di incoraggiamento, augurandole buona fortuna per la sua avventura nel reality. Questo gesto ha ulteriormente sottolineato il legame di affetto tra le due, che sembrano essersi ritrovate dopo anni di separazione.

Jessica Morlacchi ha iniziato la sua carriera musicale con il gruppo Gazosa, celebre negli anni 2000 per brani come “www.mipiacitu“. Dopo lo scioglimento della band, ha intrapreso una carriera solista, partecipando a vari programmi televisivi e collaborando con altri artisti. Elodie, invece, ha raggiunto la fama grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, conquistando rapidamente il pubblico con la sua voce potente e i suoi brani di successo. Entrambe sono ora tra le artiste più apprezzate del panorama musicale italiano.

La rivelazione del legame di parentela tra Jessica ed Elodie aggiunge una nuova dimensione alla percezione pubblica delle due artiste, mostrando come il talento musicale possa essere una caratteristica condivisa all’interno della loro famiglia. Resta da vedere se questo legame familiare sarà esplorato più a fondo durante il percorso di Jessica nel Grande Fratello, e se emergeranno ulteriori dettagli sulla loro relazione, sia personale che professionale.