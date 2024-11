José Castillejo perde la vita durante l’inondazione, l’ex giocatore del Valencia aveva 28 anni

Più di 150 persone sono state vittime dell’orribile alluvione che ha colpito la regione di Valencia in Spagna. Tra di loro c’è José Castillejo, un giovane calciatore di soli 28 anni, che è stato travolto dalla furia delle acque.





José Castillejo, originario di Valencia, aveva iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Valencia CF e aveva giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. Il club ha espresso il suo dolore tramite i suoi profili social, ricordando il giovane calciatore: “Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima dei disastri della DANA. José Castillejo è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. Riposa in pace“.

Anche l’Eldense, uno dei club in cui Castillejo ha militato, ha reso omaggio al giovane calciatore: “Notizie terribili in arrivo a causa della catastrofica DANA. Il CD Eldense esprime profondo dolore per la scomparsa all’età di 28 anni di José Castillejo, ex giocatore rossoblù nella stagione 2015/16. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace“.

José Castillejo aveva fatto tutta la trafila nella ‘cantera’ del Valencia CF fino all’Under 18 e aveva poi giocato in diverse squadre della regione, tra cui l’Eldense. Il suo nome si aggiunge a quelli delle numerose vittime di questa immane tragedia che ha colpito la regione orientale della Spagna.

La scomparsa di José Castillejo rappresenta una perdita dolorosa per la comunità calcistica della regione di Valencia. La sua giovane età e il suo talento promettente lasciano un vuoto nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

La terribile alluvione che ha colpito la regione di Valencia ha portato via molte vite, lasciando dietro di sé un sentimento di tristezza e disperazione. L’impatto di questa tragedia continuerà a farsi sentire mentre la comunità si sforza di riprendersi e di onorare la memoria di coloro che sono stati persi.

In questo momento di dolore e lutto, la comunità calcistica si unisce nel ricordare José Castillejo e tutte le altre vittime, onorandone la memoria e offrendo il proprio sostegno alle famiglie colpite da questa terribile tragedia.

