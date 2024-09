Juliana Moreira: “I primi mesi insieme a Stoppa senza intimità, poi gli confessai di essere venuta al mondo uomo”

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira hanno aperto il loro cuore durante l’ultima puntata di La volta buona, rivelando dettagli inediti sui primi tempi della loro intensa storia d’amore. Dall’idea di rispettare una castità iniziale fino a un sorprendente scherzo che ha preso una piega inaspettata, i due hanno condiviso aneddoti che hanno divertito il pubblico e dato uno sguardo più profondo sulla loro relazione.





Juliana Moreira: “Con Edoardo dormivamo insieme senza consumare”

Nel corso dell’intervista, Juliana ha sottolineato che nei primi mesi con Edoardo non c’è stata alcuna intimità. “Dormevo accanto a lui, ma non avevamo rapporti fisici”, ha spiegato la showgirl. “Lui affermava di non essere pronto a fidanzarsi, e io condividevo questo pensiero. La nostra intenzione era di muoverci con calma.” Edoardo ha aggiunto: “In effetti, in quel periodo, Juliana aveva subito un’operazione per ridurre il seno, quindi non se ne parlava nemmeno di avvicinarsi, poiché le causava dolore.” Entrambi hanno riso mentre Edoardo proseguiva il racconto: “Dopo un paio di mesi, una notte, mentre eravamo a letto, ho pensato: ‘Finalmente, siamo al punto giusto'”. La sorpresa è arrivata quando Juliana gli ha confidato: “Devo dirti qualcosa: prima mi chiamavo Roberto.”

Edoardo, divertito e incredulo, ha commentato, “Per una settimana sono rimasto scioccato! Finalmente capivo perché, in due mesi, non avevo mai potuto avvicinarmi a lei.” Mentre il pubblico rideva, ha aggiunto: “Mi lamentavo del fatto che ci sono voluti dieci anni per sposarla, ma volevo davvero comprendere. Prima abbiamo avuto un figlio, poi il secondo, e solo allora ho capito che il suo nome non era Roberto, e finalmente l’ho sposata”.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira stanno insieme dal 2007

Da ben 17 anni, Edoardo e Juliana formano una delle coppie più affiatate dello spettacolo italiano. La storia di Juliana inizia nel 2005, quando decide di trasferirsi in Italia per una relazione con l’imprenditore Giuseppe Zega. Dopo la loro separazione, è cominciato il suo percorso con Edoardo. La coppia ha accolto la loro prima figlia, Lua Sophie, nel 2011, seguita dal piccolo Sol Gabriel nel 2016.

Oggi, Juliana e Edoardo sono considerati uno dei modelli di riferimento nel panorama delle coppie famose, grazie alla loro capacità di affrontare le sfide della vita con leggerezza e umorismo. Recentemente, hanno condiviso anche momenti di vita quotidiana sui loro profili social, regalando ai fan uno scorcio autentico della loro vita famigliare, dalle giornate in casa alle avventure all’aria aperta con i figli. Questa genuinità, unita alla loro storia d’amore, continua ad affascinare i fan e a confermare il loro status di coppia inossidabile nel mondo dello spettacolo italiano.