Julien Alfred è la nuova regina della velocità che proviene da Santa Lucia, l’isola dei Premi Nobel

La nuova regina della velocità sui 100 metri femminili è Julien Alfred, nativa di Santa Lucia, una piccola isola caraibica con meno di 200.000 abitanti: ha vinto con il tempo di 10.72 (-0.01) e con una facilità sorprendente sulle principali avversarie, ben più quotate alla partenza, come la coppia americana Sha’carri Richardson e Melissa Jefferson.

Alfred è stata la più veloce fin dai primi metri e, a circa 30 metri dal traguardo, ha stabilito il nuovo record nazionale. Si è classificata ottava nella lista di tutti i tempi, a pari merito con l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou. Con questo enorme colpo di scena e dopo le batterie e le semifinali in cui Alfred si era già mostrata tra le migliori, allo Stade de France l’ultimo incredibile atto, sotto una pioggia intensa che ha aggiunto ulteriore adrenalina a un momento davvero epico, ha regalato a Santa Lucia la prima medaglia assoluta in un’Olimpiade dal 1996.

Terra di talenti della velocità, l’isola caraibica di Saint Lucia è conosciuta non solo per ciò ma anche per le sue menti brillanti. Questa piccolissima isola caraibica, infatti, aveva già fatto parlare di sé per aver dato i natali ad Arthur Lewis, Premio Nobel per l’economia nel 1979, e a Derek Walcott, Nobel per la letteratura nel 1992.

Nata il 10 giugno 2001 a Ciceron, Santa Lucia, Julien Alfred ha vissuto un’infanzia movimentata, perdendo presto il padre all’età di 12 anni. Successivamente, si è trasferita prima in Giamaica e poi negli Stati Uniti, due paesi in cui le corse di velocità sono un’istituzione. Qui ha imparato tecnica e affinato le proprie enormi potenzialità, ottenendo diversi riconoscimenti internazionali.

Tra i suoi successi spicca la vittoria della medaglia d’oro nei 60 metri femminili ai Campionati Mondiali Indoor di Atletica del 2024, con un eccellente 6.98, ma già nel 2018 Alfred aveva ottenuto la medaglia d’argento nei 100 metri ai Giochi Olimpici Giovanili, per poi ripetersi nel 2022 ai Giochi del Commonwealth. Nel 2023 è stata premiata con il Bowerman Award come migliore atleta femminile di atletica leggera della NCAA.