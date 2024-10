Justine Mattera: età, altezza, figli e marito – Dalla secchiona alla showgirl, il percorso di una donna che a 50 anni sfida gli stereotipi con bellezza e determinazioneJustine Mattera, showgirl e atleta americana naturalizzata italiana, si appresta a compiere 50 anni, dimostrando che l’età è solo un numero quando si tratta di bellezza e forma fisica. Con i suoi occhi blu e i capelli color grano, Justine ha spesso ricordato l’iconica Marilyn Monroe, una somiglianza che ha contribuito al suo successo nel mondo dello spettacolo italiano.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la giovane Justine era tutt’altro che interessata al suo aspetto fisico. Fino all’età di 16 anni, la sua unica passione erano i libri e lo studio. “Essere giudicati sull’apparenza per chi ha un certo aspetto è inevitabile, purtroppo”, racconta Justine, riflettendo su come la percezione degli altri possa influenzare la vita di una persona attraente. La svolta nella vita di Justine Mattera avviene durante un periodo di studio in Florida, dove si reca per approfondire la biologia marina. È qui che, circondata da ragazze dalla mentalità aperta, scopre la sua femminilità e inizia a vedersi bella. “Non avevo mai pensato all’estetica, ma sempre allo studio e alla testa”, confessa, sottolineando come abbia realizzato di poter essere sia una studiosa che una donna attraente.

L’arrivo in Italia e l’incontro con Paolo Limiti Nel 1994, dopo aver conseguito una laurea in Letteratura italiana a Stanford, Justine si trasferisce a Firenze per studiare Storia dell’Arte. Per mantenersi, inizia a lavorare come cubista nei locali, finché non viene notata dal produttore discografico Joe T Vannelli. Questa collaborazione la porta a incidere il singolo “Feel It”, che raggiunge il secondo posto nella hit parade italiana. Il vero punto di svolta nella carriera di Justine Mattera arriva con l’incontro con Paolo Limiti. Il conduttore, stregato dalla sua somiglianza con Marilyn Monroe, la vuole come showgirl nel suo programma “Ci vediamo in tv”. Tra i due nasce anche un sentimento che li porta al matrimonio nel 2000, durato fino al 2002.

Justine Mattera: età, altezza, figli e marito Dopo la separazione da Limiti, Justine incontra l’imprenditore Fabrizio Cassata, che sposa nel 2009. La coppia ha due figli, Vivienne Rose e Vincent. Nonostante una crisi iniziale, il loro matrimonio si rafforza con l’arrivo del secondo figlio. “Quando ho smesso di mettermi davanti a tutto e a tutti e mi sono resa conto che, nonostante amassi il mio lavoro, la cosa a cui tenevo di più fosse la mia famiglia”, spiega Justine, sottolineando l’importanza dei valori familiari nella sua vita.

L’incontro con Fabrizio Cassata segna anche l’inizio della passione di Justine per lo sport. La showgirl si dedica con costanza a diverse discipline, tra cui corsa, nuoto e triathlon. La sua routine quotidiana include esercizi di tonificazione e attività aerobica, dimostrando che con impegno e dedizione è possibile mantenersi in forma a ogni età. “Costanza e impegno: per stare bene e rimettersi in forma, non servono sfibranti allenamenti, ore e ore di attività. Sono sufficienti 30 minuti al giorno, tutti i giorni, ma ben organizzati”, consiglia Justine, offrendo un esempio di come sia possibile conciliare una vita attiva con gli impegni quotidiani.

Recentemente, Justine Mattera ha attirato critiche per alcune foto considerate osé pubblicate sui social media. La showgirl difende la sua scelta, affermando: “Lo sport è nobile. E se hai voglia di fare due foto provocanti, osé, in lingerie, è giustificato”. Justine sottolinea come il suo impegno nello sport giustifichi la volontà di mostrarsi in modo attraente, pur mantenendo sempre un limite che non sconfini nella volgarità. La Mattera risponde alle critiche ricordando che “a cinquant’anni puoi essere ancora essere attraente, bella, sensuale”. Questo messaggio sfida gli stereotipi legati all’età e incoraggia le donne a sentirsi a proprio agio con il proprio corpo in ogni fase della vita.