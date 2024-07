Keanu Reeves: «Penso alla morte tutto il tempo». Il dolore per i lutti e il sogno nel cassetto del divo di ​Hollywood

Misterioso e affascinante come pochi, Keanu Reeves è affermato come uno degli attori più stimati di Hollywood. La sua abilità nel recitare fa pensare a una persona priva di pazienza, tuttavia la verità è assai più complessa. Durante un’intervista con la BBC News, l’attore canadese ha rivelato: «Rifletto costantemente sulla morte» . La testata Page Six evidenzia come la vita di Reeves sia stata segnata da diversi lutti , eventi che lo hanno colpito profondamente e che lo hanno portato a riflettere sulla morte in modo quasi ossessivo.





Nato a Beirut nel 1964, Keanu ha trascorso la sua infanzia tra Australia , Canada e Stati Uniti , un percorso che lo ha reso il performer e l’uomo complesso che conosciamo oggi. Espulso dal liceo, senza una direzione chiara, trovò rifugio nella recitazione, dove riuscì a emergere con la pellicola “Bill & Ted’s Excellent Adventure” nel 1989. Tuttavia, quel periodo non fu privo di rischi ; poco dopo, l’attore rischiò la vita a causa di un grave incidente in moto a Los Angeles.

L’amicizia con River Phoenix è stata una di quelle esperienze che hanno definito la sua vita: entrambi gli attori avevano in comune una visione ribelle del mondo e un passato difficile. Dopo aver lavorato insieme in “Ti amerò fino alla morte” (1990) e in “Belli e dannati” (1991), la loro intesa si trasformò in una forte fratellanza , infranta dalla tragedia. Il 31 ottobre del 1993, Phoenix morì a causa di un’overdose , lasciando Reeves devastato: «Era davvero unico, una persona eccezionale, con un grande spirito creativo» , ha ricordato in seguito l’attore.

Negli anni Novanta, mentre la sua carriera decollava, Keanu dovette affrontare anche gravi difficoltà in ambito familiare . Si dedicò con grande impegno alla sorella Kim, malata di leucemia , mentre la relazione con il padre, Samuel, si deteriorò dopo l’arresto del genitore nel 1994 per possesso di sostanze pesanti. Un altro colpo devastante arrivò nel 1999, quando la sua allora compagna, Jennifer Syme , subì una terribile perdita, quella della loro figlia, durante la gravidanza di otto mesi. La tragedia mise a dura prova il loro legame, che si ruppe definitivamente; nel 2001, Syme perse la vita in un incidente automobilistico, ulteriore evento tragico che cambiò profondamente Reeves.

Nonostante il suo riserbo , Keanu continua a cercare il modo di affrontare le sue esperienze più personali attraverso il lavoro. Recitare in film d’azione, nei quali il pericolo è costante, rappresenta per lui un’occasione per elaborare il suo passato . Ha inoltre un grande desiderio che lo accompagna da tempo: creare una famiglia . «Voglio sposarmi e avere figli. È il mio obiettivo principale. Prima devo superare i miei ostacoli, ma ci riuscirò. Datemi solo un po’ di tempo» , ha confessato con sincerità.