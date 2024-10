Keira Knightley: Ho abbandonato la scuola a 16 anni per lavorare e senza una laurea mi hanno fatto sentire incapace

Keira Knightley, l’attrice britannica acclamata per le sue interpretazioni, esprime oggi il desiderio di conseguire una laurea in Storia, un traguardo che ha dovuto rinviare quando abbandonò gli studi a soli 16 anni. “Fioccavano le proposte di lavoro, sapevo che certi treni passano solo una volta”, ricorda parlando della scelta che ha segnato la sua carriera.

Cellu larvista della sua decisione, Keira Knightley ha aperto il suo cuore in un’intervista a Vanity Fair, esprimendo rimpianto per aver abbandonato il percorso accademico. “Quando ho preso quella decisione, l’industria mi offriva opportunità incredibili. Provenendo da una famiglia di attori, eravamo consapevoli che certe occasioni non si ripetono,” spiega Knightley. “Ho pensato di sfruttare l’attimo, promettendomi di tornare a studiare in seguito. Tuttavia, quel momento ‘dopo’ non è mai arrivato. E se me ne pento? Assolutamente sì”, confessa la star.





Le sfide scolastiche di Keira Knightley

Quando le viene chiesto perché desideri laurearsi ora, quasi a quaranta anni, Keira Knightley articola con chiarezza le sue motivazioni. “Senza un ‘pezzo di carta’, le persone ti fanno sentire inferiore. Non hai alcun documento che possa dimostrare le tue capacità,” osserva. “Inoltre, l’università rappresenta un’opportunità per i giovani di esercitare le proprie abilità da adulti, prima di dover realmente affrontare la vita. Io non ho mai avuto questa opportunità.” La sua esperienza scolastica, aggravata dalla diagnosi di dislessia avvenuta in gioventù, ha rappresentato una sfida significativa per l’attrice.

Riflettendo sulla sua esperienza, Knightley afferma: “Quando ero piccola, il sistema scolastico britannico era molto valido, grazie agli investimenti governativi. Ho avuto un’infanzia meravigliosa. Tuttavia, le superiori sono state più difficili. In un grande liceo, con il numero esorbitante di compagni, ho dovuto affrontare notevoli difficoltà. Odiavo essere vista come ‘quella stupida’. Ho studiano con impegno per superare le mie limitazioni. A volte mi chiedo se quell’ostinazione sia stata una benedizione o una maledizione”.

La dislessia in famiglia

La dislessia è un elemento che Knightley ha condiviso con sua figlia, Edie. L’attrice evidenzia che questa condizione, che ostacola l’apprendimento, è spesso mal interpretata o gestita in modo inadeguato. “Sono in contatto con molti giovani dislessici: possiedono una mente straordinaria, ma la loro modalità di apprendimento è differente,” osserva. “Costringerli a imparare secondo metodi tradizionali potrebbe essere controproducente e portarli a perdere una parte del loro potenziale.” Knightley non ha risposte definitive, ma sottolinea come sia cruciale adattare l’insegnamento alle esigenze degli studenti dislessici, in particolare considerando la loro propensione per ambienti creativi.