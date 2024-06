Kevin Spacey ammette in TV di essere in cattive acque: “Non ho più soldi” e si lascia andare alle lacrime: “Non so dove andrò a vivere”

In una commovente intervista, l’attore due volte premio Oscar Kevin Spacey rivela la sua drammatica situazione finanziaria e il difficile rapporto con Hollywood.





Kevin Spacey confessa di essere sul lastrico

L’attore due volte premio Oscar Kevin Spacey ha confessato in lacrime, durante un’intervista a Piers Morgan Uncensored, di essere sul lastrico. A causa degli scandali del movimento #MeToo e delle numerose cause legali affrontate nei tribunali inglesi e statunitensi, Spacey ha dichiarato di aver speso milioni di dollari in spese legali. Durante l’intervista, l’attore ha ricordato il grosso scandalo del 2017, quando fu accusato di molestie sessuali da un giovane attore.

Spacey ha rivelato di dover mettere tutte le sue cose in un magazzino poiché la sua casa a Baltimora è stata messa all’asta. “Vivevo lì dal 2012, quando abbiamo iniziato a girare House of Cards. Non sono del tutto sicuro di dove vivrò adesso”, ha ammesso. Nonostante sia stato scagionato dal tribunale di Southwark dalle accuse di aggressione sessuale nei confronti di quattro uomini tra il 2001 e il 2013, le conseguenze degli scandali continuano a perseguitarlo. Anche nel caso di New York, l’accusa di Anthony Rapp, che lo accusava di molestie quando aveva solo 14 anni, si è conclusa con l’assoluzione di Spacey.

Le ammissioni di Spacey

Nell’intervista, Spacey ha fatto un’ammissione significativa: “Mi sono comportato male”. Ha precisato: “Sfidavo le regole. Allungavo troppo le mani. Toccavo sessualmente qualcuno in un modo che all’epoca non sapevo non sarebbe stato gradito”. Ha inoltre criticato il documentario “Spacey Unmasked” di Channel 4, affermando che non è il luogo appropriato per rispondere alle accuse contro di lui. “Ogni volta che mi è stato offerto il tempo e il luogo adeguati per difendermi, le accuse sono cadute e sono stato scagionato”.

Spacey ha cercato di spiegare il suo comportamento, dicendo: “Io ho accarezzato la gente, sono stato gentile, sono fatto così. Ci stai provando con qualcuno, non vuoi essere aggressivo, vuoi essere gentile, vedere se risponderanno positivamente. Dovrebbero farti sapere che non vogliono farlo, in modo che tu possa capire che non è consensuale, e fermarti. Sono una persona molto romantica e questo lato di me non è mai stato raccontato, non c’è niente di violento in me e questa cosa mi distrugge”.

L’allontanamento da Hollywood

Kevin Spacey ha espresso la sua rabbia nei confronti di Hollywood, che gli ha voltato le spalle senza concedergli una seconda chance. “Vivo in un’industria che fa dei discorsi sulla redenzione un vero e proprio vanto. Si parla sempre di dare una seconda possibilità e di restituire un posto in società a chi è stato ingiustamente accusato oppure è uscito di prigione, ma quando tu sei parte dell’industria dell’intrattenimento questa nuova occasione non ti viene offerta. Si tratta di una situazione assurda e spero che presto prevalga il buon senso”.

Spacey, noto per i suoi ruoli iconici in film come American Beauty e I Soliti Sospetti, ha visto la sua carriera distrutta dalle accuse di molestie sessuali. Nonostante le assoluzioni in tribunale, la sua reputazione e la sua posizione nell’industria cinematografica ne hanno sofferto enormemente.

In un mondo che parla tanto di perdono e seconda possibilità, la storia di Kevin Spacey evidenzia la difficile realtà di un’industria che può essere spietata e implacabile. Il suo appello alla redenzione e al buon senso è un grido di speranza che, forse, un giorno verrà ascoltato.