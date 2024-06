La cantante Alessia Toffoli aggredita mentre si esibisce a un matrimonio: «Preso e buttato a terra». Il padre: sembrava ubriaco, la mia figlia tremava

Alessia Toffoli, cantante 23enne di Vittorio Veneto e già finalista di Sanremo Giovani, è stata vittima di un’aggressione mentre si esibiva con la band “I Tremendi” durante un matrimonio al ristorante Revedin di Gorgo al Monticano. L’aggressore, un invitato in evidente stato di ebbrezza, l’ha afferrata per un braccio e l’ha gettata a terra, provocandole lividi sul viso, alla testa e al ginocchio.





La serata stava procedendo nel migliore dei modi, con gli ospiti felici e coinvolti tra canti e balli. Tuttavia, improvvisamente, uno degli invitati ha iniziato a fissare Alessia in modo insistente. Senza preavviso, l’uomo si è avvicinato, l’ha presa per un braccio e l’ha buttata violentemente a terra. Thomas Toffoli, padre di Alessia e presidente del circolo Fratelli d’Italia di Vittorio Veneto, ha dichiarato: “Sembrava ubriaco, e dopo aver compiuto quel gesto, ha continuato a ballare come se nulla fosse accaduto. Non si è capito il motivo del suo comportamento, forse ha visto una ragazza giovane e si è fissato su di lei, ma sono gesti che devono essere condannati.”

Alessia sotto choc

Nonostante il grande spavento e le botte ricevute, Alessia non ha riportato ferite gravi. La madre, che è infermiera, si è occupata di medicarla. “Non è andata in ospedale, ha solo dei lividi, il più evidente sotto lo zigomo,” ha spiegato il padre. “Ci eravamo sentiti nel pomeriggio e tutto sembrava andare bene. Poi, verso mezzanotte, mi ha chiamato sconvolta, dicendo: ‘Papà, vienimi a prendere, non riesco a guidare.’ In macchina ha pianto tutto il tempo, tremava ed era molto dispiaciuta perché una festa di matrimonio si è trasformata in un momento molto brutto.”

Le scuse degli sposi

Gli sposi si sono prontamente scusati con Alessia Toffoli per l’accaduto. “Dopo un primo momento in cui è rimasta a terra, si è rialzata e ha cercato di continuare l’esibizione per rispetto degli sposi, per celebrare il loro giorno speciale,” ha aggiunto il padre. “Ma era chiaramente molto provata.”

La famiglia Toffoli e l’importanza della sicurezza

Thomas Toffoli ha spiegato che, al momento, la famiglia non intende denunciare l’episodio alle forze dell’ordine. Tuttavia, sottolinea l’importanza di responsabilizzare maggiormente i ristoranti e gli organizzatori di eventi per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. “Eventi del genere trasformano una festa in un’esperienza davvero spiacevole. Spero che non accada più niente di simile,” ha concluso. “Ora speriamo che Alessia possa riprendersi al più presto perché ha un imminente concorso a Forlì e sta studiando al Conservatorio di Rovigo.”

Thomas Toffoli ha aggiunto un dettaglio significativo: “Sabato, Alessia doveva venire con me a Roma, in piazza del Popolo, per incontrare Giorgia Meloni, ma ha dovuto esibirsi a questo matrimonio e non è riuscita a venire. E noi, che la sosteniamo sempre, non siamo potuti essere lì con lei. Forse, se fossimo stati presenti, tutto questo non sarebbe successo.”