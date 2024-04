La canzone di Taylor Swift punta il dito contro Kim Kardashian? La star dei social perde 100mila follower

Il recente singolo di Taylor Swift, “Respect to Aimee”, risulta essere una delicata imputazione rivolta a Kim, come indicato dalle lettere maiuscole nel titolo. Nella canzone, Taylor mostra il suo risentimento verso una sua vecchia nemesi, descrivendola come una “bronzo scolpito”.





Pochi giorni dopo la pubblicazione del singolo, Kim ha visto la perdita di oltre 100.000 seguaci sui social media, con numerosi fan di Swift che hanno riempito le sue pagine Instagram, attaccandola con parole aspre.

Uno tra questi ha scritto: “Finalmente qualcuno si è opposto ad Aimee”. Un’altro commento suggeriva che Kim si sarebbe dovuta scusare nel 2016, a seguito di un tentativo di diffamare Taylor rivelando una conversazione privata con il suo ex marito, Kanye West.

Tutto è iniziato nel 2016, quando Kanye West lanciò la traccia Famous che conteneva un verso contro Taylor: “Sento che io e Taylor potremmo ancora fare sesso. Perché? Ho reso famosa quella stronza”. Parole che hanno turbato Taylor, ma che furono difese da Kardashian, allora sposata con West, affermando che Swift aveva acconsentito il testo prima dell’uscensione. Questa versione fu rinforzata da un video di una chiamata in cui Taylor e Kanye discussero il testo. Tuttavia, Taylor ha insistito parecchie volte affermando che la chiamata fu registrata illegalmente e che non diede il consenso al testo di West.

“Credetti fosse la fine della mia carriera. Soffrivo troppo, disse Swift alla rivista Time lo scorso Dicembre, riconfermando la controversia ancora fresca, “Psicologicamente ero in un posto in cui non ero mai stata prima”.

Ciò detto, non tutti i fan hanno riscontrato un aspetto negativo in questa nuova canzone polemica, molti sostenitori di Kim hanno infatti affermato che il brano ha solo incrementato la sua popolarità. Altri hanno sollecitato la madre di Kim, Kris Jenner, a cogliere questa opportunità per rispondere alla querelle nel reality di Hulu.

A parte ciò, perdere 100.000 fan nei social media è un semplice intoppo per Kim che ne conta comunque 363 milioni, solo su Instagram.

Taylor ha ammesso di nutrire ancora un forte risentimento per Kim dopo tutto questo tempo; nel suo racconto per l’acclamata “TIME” Persona dell’anno”, ha nominato direttamente Kim per aver tentato di sabotare la sua carriera.