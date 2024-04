Lulù Selassié accusata di stalking Manuel Bortuzzo in Portogallo? Accusa shock

Il noto atleta Manuel Bortuzzo, dopo la sua apparizione nel Grande Fratello Vip 2022, aveva annunciato la fine della sua relazione con Lulù Selassié. Successivamente, Bortuzzo ha avuto una breve romantica liaisons con la star di TikTok Angelica Benevieri, che è durata lasso di tempo piuttosto breve. Da qualche tempo, tutto ciò ha generato un subbuglio di voci riguardanti un possibile ri-accendersi della fiamma tra i due noti ex partecipanti del VIP.





In realtà, esistono sostenitori dell’ipotesi che i due non si siano mai effettivamente lasciati e che abbiano continuato a frequentarsi segretamente, nonostante le apparenti obiezioni del padre di lui che non avrebbe mai accettato Lulù. Tra di loro, Alessandro Rosica, comunemente conosciuto come Investigatore social, aveva reso noto nel giugno 2023: “Riunirsi nuovamente? Non si sono mai realmente separati. Ora che ho le prove posso dirlo. Si frequentano da più di un anno, purtroppo vi sono persone che si oppongono al loro amore, persone piene di pregiudizi. Si incontravano sempre di notte per evitare di essere scoperti, ognuna di queste occasioni era caratterizzata da lacrime e abbracci. Non possiamo più ignorarlo. Ora che abbiamo le prove, possiamo finalmente rivelarlo sicuri, si sono incontrati fino a poche settimane fa”.

Ieri, Domenica 21 aprile, è emersa una nuova “prova fotografica” che coinvolge Lulù Selassié e Bortuzzo. Alessandro Rosica ha condiviso una foto di Lulù che si sta godendo un viaggio in Portogallo in compagnia di sua sorella, Clarissa. Allo stesso tempo, negli stessi giorni, a Madeira si stanno svolgendo i Campionati Europei Open Para Swimming, ai quali partecipa anche Bortuzzo. Inizialmente si era supposto che la Selassié avesse deciso di raggiungere il nuotatore per il torneo, fatto che avrebbe confermato la loro relazione nascosta. Tuttavia, Rosica insiste sul fatto cheLulù ha deciso di recarsi nell’isola portoghese con sua sorella minore, riuscendo a trovare un appartamento vicino a quello diManuel, che era completamente all’oscuro della presenza di Selassié in Portogallo. Secondo l’Investigatore social, Lulù sta cercando con tutto se stessa di riconquistare l’ex fidanzato che, dal canto suo, sembrerebbe non volerne più sapere.