Aras Senol ed Edoardo Franco fanno ritorno

Non mancate la quinta edizione del “L’Isola dei Famosi“, un’avvincente reality show realizzato da Mediaset insieme a Banijay Italia. Il programma sarà trasmesso questa sera, 22 aprile, su Canale 5.





Il verdetto del televoto del 22 aprile sull’Isola Dei Famosi

Rilasciando un commento sulla puntata, abbiamo la conduttrice Vladimir Luxuria insieme a Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La corrispondente dell’Honduras è Elenoire Casalegno. Stasera, uno dei concorrenti verrà eliminato definitivamente. Chi tra Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci sarà costretto a ritornare in Italia? Il verdetto verrà deciso tramite televoto dai telespettatori attraverso quattro modalità: l’App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Nel corso della serata, Edoardo Franco e Aras Senol rientreranno in gioco. I concorrenti dovranno affrontare sfide che potrebbero minare la loro presenza nell’Isola. Inoltre, ci sarà una nuova sessione di nomination. L’Isola Dei Famosi torna in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21:40. La conduzione è affidata a Vladimir Luxuria e in studio ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La regia è a cura di Roberto Cenci.