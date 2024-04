Angelica Baraldi: ”Mi definiscono come un individuo che non sono”

L’ex partecipante del celebre reality show, Grande Fratello, Angelica Baraldi, svela particolari sul suo legame con Mirko e Perla. Sfruttando i canali social, rende pubblica la sua visione riguardo ai Perletti.





Angelica Baraldi, si sfoga sul suo rapporto con Mirko e Perla

Angelica Baraldi, ex concorrente del Grande Fratello, si ritrova coinvolta in pettegolezzi legati alla coppia Mirko e Perla. Sentendo il bisogno di fare chiarezza sulla sua posizione, interviene attraverso i social media. Alcuni critici hanno accusato Angelica di interferire troppo con la coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ex compagni di avventura nella casa dell’ormai celebre reality. Perla, sempre via social, ha affermato di non essere minimamente gelosa del rapporto che intercorre tra Angelica e Mirko. Di seguito, Baraldi spiega:

“Devo confessare che certe volte mi sento infastidita. Perché? Non tanto per i pettegolezzi, il che è comprensibile dal momento che è il loro lavoro. Ciò che mi infastidisce sono le persone che credono in tali gossip e poi mi attaccano direttamente, sotto i post, sui social, ovunque. Quello che mi ferisce di più è che ho sempre avuto il massimo rispetto per Mirko e Perla. Se interroghi loro non diranno mai nulla di negativo su di me, mai. Perché ho sempre agito nel loro interesse, sempre. Ed è per questo che rimango sorpresa ogni volta che mi dipingono come la persona cattiva: non sono io. Mi descrivono in un modo che non è corretto”.

Una confessione che dovrebbe mettere fine alle accuse degli Hater che la vedono contro i Perletti. Inoltre, Angelica ha confessato di essersi rimessa dopo un periodo particolarmente difficile seguito alla sua uscita dalla Casa:

“Adesso sto bene, molto bene e sono molto felice. Devo ammettere che dopo essere uscita dalla Casa ho attraversato un periodo mentalmente complicato. Sono passata da zero a mille in fatto di critiche, commenti, complimenti e quant’altro. Posso dire di aver visto di tutto, dal lato positivo e negativo delle cose. Ci ho messo un po’ per capire come affrontare certe situazioni, ma adesso sto bene”.