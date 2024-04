“Striscia la notizia”, Francesca Fagnani e i gioielli che indossa in “Belve”: Codacons presenta un esposto

Striscia la notizia: SPotlight su Francesca Fagnani e le sue lussuose gioie a Belve. Segue un’indagine richiesta dal Codacons per chiarire un caso di possibile pubblicità nascosta.





Esplorando la situazione: Codacons richiede un’indagine su Francesca Fagnini e il suo scandalo di pubblicità occulta a Striscia la Notizia

Oggi Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) riaccende i riflettori su Francesca Fagnani e i suoi preziosi gioielli che mostrava a Belve e altri palcoscenici. Grazie alla segnalazione del Codacons, si avvia un’indagine per chiarire la questione suscitata da questa possibile pubblicità occulta e violazione di regole etiche della professione.

Da un precedente reportage, si era messa in dubbio la motivazione per cui una giornalista come Fagnani potesse mostrare in maniera costante gioielli di valore provenienti da un noto brand, contraddicendo l’etica professionale, sia in TV che sulle riviste. Lo scandalo ha portato un’ondata di reazioni indignate da parte di Fagnani. Tuttavia, Striscia si domanda solo se tutto questo sia corretto, proprio come aveva fatto nel caso della sua collega Gruber a Otto e mezzo.

Striscia sonda il mistero sulla possibilità che, in tale abbondanza di gioielleria lussuosa, tra la giornalista, il gioielliere e la Rai nessuno ne tragga un beneficio.

Insomma, tutto sembra indicare un altro “caso Gruber”, penalizzata per indiscrezioni da influencer, e successivamente edotta dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.