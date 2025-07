ULTIM’ORA – Schianto sull’A1: tre vittime, grave una bambina

Un tragico scontro si è verificato oggi lungo l’autostrada A1, all’interno della galleria di Base nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, lungo la Variante di Valico. L’incidente, che ha coinvolto un’automobile e un autocarro, ha causato la morte di tre uomini e il ferimento grave di una donna e una bambina. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14:30 di martedì 15 luglio e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.





Secondo le prime ricostruzioni, tutte le vittime e i feriti viaggiavano a bordo della vettura coinvolta nello scontro con l’autocarro. Anche un cane, che si trovava nell’auto, ha perso la vita nell’impatto. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo con una squadra specializzata, un polisoccorso e un’autogru proveniente dal distaccamento di Fi-Ovest. Utilizzando strumenti come divaricatori e cesoie, hanno lavorato per estrarre le persone rimaste intrappolate nel veicolo. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, tre uomini sono stati dichiarati deceduti sul posto.

Le due persone ferite, una donna di 35 anni e una bambina, sono state trasportate in ospedale in codice rosso grazie all’intervento degli elisoccorso Pegaso 1 e Pegaso 3 della Regione Toscana. La gravità dell’incidente ha reso necessario il blocco del traffico nel tratto autostradale verso Bologna, tra Firenzuola e Badia. La chiusura ha generato lunghe code, con un chilometro di rallentamenti tra Firenzuola e Badia e sette chilometri a partire da Calenzano.

Autostrade per l’Italia ha diffuso una nota aggiornata alle ore 16 per informare gli automobilisti sulle deviazioni disponibili. “Sulla Variante di Valico, in direzione di Bologna, il tratto è chiuso con 1 km di coda tra Firenzuola e Badia, per un incidente in galleria al km 26+800. Per il tratto chiuso ci sono 7 km di coda a partire da Calenzano. A chi è diretto verso Bologna, deve uscire a Firenzuola, o anticipare l’uscita a Barberino, percorrere la SS65, e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. Ai soli veicoli leggeri si consiglia di percorrere la A1 Panoramica. Per le lunghe percorrenze a chi è diretto verso Milano, percorrere la A11 Firenze-Pisa nord, poi la A12 Sestri Levante-Livorno, e poi prendere la A15 Parma-La Spezia. Sul posto sono presenti il nostro personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio su Telegram: “Attivati i nostri elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1 e Pegaso 3 che hanno trasportato una bambina e una donna in cura negli ospedali, purtroppo tre uomini sono deceduti insieme a un cane. Il traffico è bloccato, sul posto anche Polizia Stradale e Autostrade. I nostri operatori stanno facendo il massimo, ci stringiamo con dolore e speranza”.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il tratto autostradale rimane chiuso per permettere agli operatori di completare le procedure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono presenti anche il personale sanitario e gli addetti di Autostrade per l’Italia.

Questo tragico evento si aggiunge a un altro grave incidente avvenuto ad Arzachena, dove due giovani di 19 e 20 anni hanno perso la vita in uno scontro frontale tra auto. Anche in quel caso si sono registrati tre feriti gravi.

La situazione sulla Variante di Valico continua a creare disagi per gli automobilisti diretti verso nord. Si consiglia di seguire le indicazioni fornite dalle autorità per evitare ulteriori problemi legati al traffico congestionato.