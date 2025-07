Sinner e il suo tavolo d’eccezione alla Champions Dinner di Wimbledon: chi c’era

Dopo aver conquistato il prestigioso titolo di Wimbledon, Jannik Sinner ha partecipato alla tradizionale Cena dei Campioni, un evento esclusivo che celebra i vincitori del torneo. La serata di gala, tenutasi al Raffles Hotel di Londra, ha visto il giovane tennista italiano circondarsi delle persone più importanti della sua vita, tra famiglia, staff tecnico e collaboratori.





Per l’occasione, Sinner ha avuto la possibilità di ospitare al suo tavolo un massimo di 11-12 persone. Tra i presenti non potevano mancare i suoi genitori, Hanspeter e Siglinde, che hanno seguito con emozione il match decisivo dalle tribune del Centre Court. Per loro, il trionfo di Jannik ha rappresentato un momento di gioia immensa, spazzando via l’amarezza della sconfitta subita al Roland Garros.

Accanto a loro c’erano anche altri membri della famiglia: lo zio e il fratello Mark, a cui il tennista ha dedicato parole affettuose durante i festeggiamenti, sottolineando la passione di quest’ultimo per la Formula 1. Mark, tra l’altro, è tornato a casa con una replica del trofeo, simbolo del successo del fratello.

Il tavolo di Sinner ha visto anche la presenza dei suoi due allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, figure fondamentali per la sua crescita sportiva. I due coach, che lavorano in sinergia per supportare l’atleta, sono stati parte integrante del percorso che ha portato il giovane altoatesino al trionfo. In particolare, si vocifera che Cahill potrebbe prolungare la sua collaborazione con Sinner per un altro anno, una decisione che sarà presa dallo stesso tennista.

Tra gli ospiti della serata figuravano anche alcuni dei collaboratori più stretti di Sinner, come il suo manager e mentore Alex Vittur, ex tennista e figura chiave nella gestione professionale e personale dell’atleta. Vittur, oltre a guidare l’agenzia che cura gli interessi del campione, è coinvolto attivamente nella Fondazione di Jannik, dimostrando un legame che va oltre il semplice rapporto lavorativo.

Presente anche Alex Meliss, social media manager e Creative Lead del campione italiano. La loro collaborazione non si limita all’ambito professionale: entrambi provengono dalla stessa terra e condividono un rapporto speciale. Un’altra figura importante è quella di Fabienne Benoit, responsabile della comunicazione di Sinner. Con un’esperienza consolidata nel settore, Benoit lavora per AVIMA Global Sports & Business Management, l’agenzia diretta da Vittur.

La serata al Raffles Hotel è stata un’occasione unica per celebrare il trionfo in un’atmosfera rilassata e conviviale. Per Sinner, è stato il momento ideale per ringraziare chi lo ha sostenuto lungo tutto il percorso, condividendo con loro la gioia di un successo storico.

Il trionfo a Wimbledon rappresenta una pietra miliare nella carriera di Jannik Sinner, che continua a dimostrare il suo talento e la sua determinazione nel panorama internazionale del tennis. La Cena dei Campioni ha chiuso in bellezza una settimana indimenticabile, lasciando spazio ora ai prossimi obiettivi del giovane campione italiano.