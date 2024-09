La cintura del seggiolino si sgancia e la bimba di 2 anni viene sbalzata fuori dall’auto: è in condizioni gravi

Una bimba di due anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Gessate dopo che la cintura del suo seggiolino si è sganciata, ricoverata in gravi condizioni.

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 12 settembre, a Gessate, un comune situato nella provincia di Milano. Una bimba di due anni è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi dopo un evento che ha lasciato tutti senza parole. Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e i soccorritori del 118.





Secondo le prime ricostruzioni degli eventi, intorno alle ore 16, un’automobile stava percorrendo la strada provinciale 216 che collega Masate a Gessate. Durante il tragitto, pare che si sia sganciata la cintura di sicurezza del seggiolino infantile, permettendo alla piccola di volare fuori dal veicolo in curva, atterrando sull’asfalto. Non è ancora chiaro se la bambina abbia aperto la portiera da sola o se ci siano state altre cause che l’hanno portata a cadere fuori. Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.

Immediatamente, sono stati allertati i soccorritori, e la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato un’ambulanza, un’automedica e persino un elicottero per gestire l’emergenza. Sul posto, i medici e i paramedici hanno fornito le prime cure alla bimba, che è stata successivamente trasferita in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Inizialmente, i soccorritori erano giunti in codice rosso, ma fortunatamente la bimba non risulta essere in pericolo di vita.

Oltre ai medici, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Pioltello e gli agenti della polizia locale. Le forze dell’ordine hanno svolto accurati rilievi per cercare di chiarire le cause che hanno portato a questo incidente e per individuare eventuali responsabilità. È fondamentale comprendere come una situazione così tragica possa verificarsi, specialmente quando si trattano dei più piccoli.

Le autorità stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per fornire una chiara comprensione di quanto accaduto e garantire che simili eventi possano essere prevenuti in futuro. Nel frattempo, i genitori della bimba sono presso l’ospedale per seguirne l’evoluzione. Questo incidente solleva interrogativi importanti sulla sicurezza dei seggiolini per bambini e sulle misure che possono essere adottate per evitare che episodi simili si ripetano.