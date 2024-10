La famiglia in attesa per la festa di compleanno a sorpresa, ma non arriva: trovata senza vita in casa

La tragica scoperta della morte di Teresa De Jesus Cruz Rubio, 49 anni, ha sconvolto la sua famiglia e la comunità di Glendale, Arizona. La donna era attesa per una festa a sorpresa in occasione del suo 50esimo compleanno, ma non si è mai presentata. Le insistenti telefonate a vuoto hanno fatto scattare l’allarme, portando i familiari a recarsi nel suo appartamento, dove l’hanno trovata senza vita con diversi tagli sul corpo.





L’arresto del figlio per omicidio premeditato

Il colpevole è stato identificato come il figlio 25enne, Alejandro Gonzalez, che è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di omicidio premeditato. La scoperta delle ferite da taglio all’addome, al petto e alle braccia ha lasciato attoniti gli investigatori e ha portato alla ricerca del giovane.

La ricerca del figlio

Gli inquirenti hanno individuato Gonzalez come principale sospettato dopo aver scoperto che aveva utilizzato l’auto della madre e il suo smartphone poco prima della scoperta del corpo. Le telecamere di sorveglianza e del traffico della zona sono state esaminate per rintracciarlo, mentre l’auto è stata segnalata come veicolo rubato.

La comunità di Glendale è rimasta sconvolta da questo tragico evento, con la famiglia e gli amici che cercano conforto e giustizia per la perdita di Teresa De Jesus Cruz Rubio. La polizia continua le indagini per comprendere i motivi di questo terribile crimine e assicurare che il colpevole sia ritenuto responsabile della sua azione.