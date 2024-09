La figlia di Francesco Nuti ha conseguito la laurea, le immagini di Ginevra con sua madre: “Dottoressa eccezionale”

La figlia dell’attore e regista Francesco Nuti, Ginevra Nuti, ha festeggiato la sua laurea in medicina presso l’Università La Sapienza a Roma. La giovane ha condiviso su Instagram diverse immagini della sua giornata di celebrazione, circondata da amici, parenti e soprattutto dalla madre, Annamaria Malipiero. La laurea di Ginevra è stata un momento di gioia e commozione per tutta la famiglia.





La laurea di Ginevra Nuti è stata un momento di grande gioia per la giovane, che ha condiviso sui social media diverse immagini della giornata. In una delle foto, Ginevra appare sorridente al fianco della madre, mentre altre immagini la ritraggono insieme al suo fidanzato, a parenti e amici. La laurea di Ginevra è stata un traguardo importante, celebrato con affetto da coloro che le sono vicini.

La laurea di Ginevra ha suscitato numerosi messaggi di congratulazioni e affetto da parte di amici e parenti. In particolare, diverse amiche hanno dedicato alla neo dottoressa parole cariche di affetto e stima. Un messaggio in particolare recitava: “La mia piccina. Dottoressa meravigliosa, dentro e fuori”. La presenza della madre e della sorella di Ginevra ha reso la giornata ancora più speciale, testimoniando il forte legame familiare che le unisce.

La figura paterna di Francesco Nuti

La figura del padre, l’attore e regista Francesco Nuti, è stata sempre molto importante per Ginevra. Dopo la scomparsa del padre nel 2023, la giovane aveva espresso pubblicamente il suo dolore e aveva ringraziato tutti coloro che le erano stati vicini in quel momento difficile. Ginevra aveva condiviso un messaggio toccante su Instagram, ringraziando per il sostegno ricevuto e mostrando tutta la sua gratitudine.

Il sostegno di Ginevra a suo padre

Ginevra Nuti ha vissuto gli ultimi anni accanto al padre, diventando la sua tutrice legale quando aveva compiuto 18 anni. La giovane ha scelto di vivere a Roma proprio per poter essere vicina a suo padre e aiutarlo nelle difficoltà legate alla malattia. Il sostegno e l’amore dimostrati da Ginevra nei confronti del padre hanno reso evidente il legame speciale che li univa.

In conclusione, la laurea di Ginevra Nuti rappresenta un traguardo importante e significativo, celebrato con affetto dalla famiglia e dagli amici più cari. La giovane dottoressa ha dimostrato grande determinazione e amore verso i suoi cari, rendendo orgoglioso il ricordo del padre Francesco Nuti.