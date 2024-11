La gaffe di Antonello Venditti: svela in tv il nome del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Antonello Venditti rivela il nome del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo durante un’intervista televisiva.





Durante una recente intervista a “Domenica In”, il cantautore Antonello Venditti ha involontariamente svelato il nome del futuro figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, rivelando che si chiamerà Enea.

Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo avevano mantenuto riservato il nome del loro primogenito. La coppia ha scelto di far nascere il bambino a New York, con l’intento di garantirgli la doppia cittadinanza. La madre di Ultimo, Anna Sanseverino, è volata nella Grande Mela per stare vicino alla futura mamma, come mostrano alcune foto condivise sui social.

Il legame tra Ultimo e Antonello Venditti va oltre la semplice collaborazione artistica. I due artisti romani hanno condiviso il palco in diverse occasioni, esibendosi insieme in brani iconici come “Notte prima degli esami” allo Stadio Olimpico di Roma. Questa amicizia ha portato Venditti a essere a conoscenza di dettagli personali della vita di Ultimo, come il nome del nascituro.

La rivelazione del nome Enea da parte di Venditti è avvenuta durante un momento di auguri alla coppia, in cui ha dichiarato: “Un abbraccio e un augurio fantastico a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò che stanno a New York e che aspettano un bambino che si chiamerà Enea, che sta per nascere”.

La scelta del nome Enea potrebbe essere un omaggio alla tradizione letteraria italiana, richiamando l’eroe troiano protagonista dell’“Eneide” di Virgilio, simbolo di coraggio e avventura.

La coppia ha annunciato la gravidanza cinque mesi fa, e il pancione di Jacqueline Luna Di Giacomo è ormai evidente. La decisione di trasferirsi temporaneamente a New York è stata condivisa con i fan attraverso i social media, dove Jacqueline ha espresso entusiasmo per la città e per l’esperienza che stanno vivendo.

Nonostante la rivelazione inaspettata del nome, i fan hanno accolto con gioia la notizia, esprimendo affetto e sostegno alla coppia in attesa del lieto evento.

La nascita di Enea rappresenta un nuovo capitolo nella vita di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, che si preparano ad accogliere il loro primo figlio con entusiasmo e amore.