La giornalista Giovanna Botteri lascia la Rai ma inizia una nuova esperienza con La7

La giornalista storica della Rai, Giovanna Botteri, ha annunciato il suo ritiro dall’emittente pubblica per intraprendere il cammino verso la pensione. Tuttavia, questo cambiamento non segna la fine della sua carriera televisiva. In una recente intervista, la 67enne ha condiviso i suoi sentimenti riguardo a questa nuova fase della sua vita: “È tutto un po’ strano, da oggi sarà diverso: tornerò in Italia, sicuramente è un grande cambiamento ma anche il cambiamento può essere positivo”.





Botteri ha sottolineato che, nonostante il ritiro dalla Rai, non abbandonerà il suo mestiere: “Ma un mestiere così non è che si abbandona: noi questo sappiamo fare e continuiamo a fare”. Nelle scorse ore, ha confermato al Corriere che rimarrà attiva in televisione, questa volta come ospite fissa nel programma di Massimo Gramellini su La7.

Un legame indissolubile con la Rai

Parlando del suo rapporto con la Rai, Botteri ha espresso un profondo affetto e riconoscimento per l’emittente che l’ha vista protagonista per tanti anni: “Mio papà lavorava alla Rai, per me la Rai è famiglia e resterà tale. La Rai sono tutti i giornalisti, le maestranze, non sono i dirigenti che vanno e vengono. La Rai ha guidato l’Italia nel dopoguerra, ha costruito l’alfabetizzazione, ha prodotto grandi sceneggiati, continua a informare e regalare sogni. E sarà sempre nel mio cuore”.

Una carriera straordinaria

Nata a Trieste, Giovanna Botteri ha iniziato la sua carriera giornalistica dopo la laurea in Filosofia, diventando giornalista professionista. Ha mosso i primi passi collaborando con Il Piccolo e l’Alto Adige, per poi entrare in Rai nel 1985. La sua bravura fu subito notata da Michele Santoro, con cui iniziò a collaborare nei suoi programmi televisivi.

La carriera di Giovanna Botteri è stata caratterizzata da una straordinaria dedizione al giornalismo e da un impegno costante nel fornire informazioni di qualità al pubblico italiano. Il suo contributo alla Rai rimarrà indelebile nella storia dell’emittente e nel cuore dei telespettatori.

Nuovi Orizzonti Su La7

L’ingresso di Giovanna Botteri come ospite fissa nel programma di Massimo Gramellini su La7 segna l’inizio di una nuova avventura televisiva per la giornalista. Con la sua esperienza e professionalità, siamo certi che continuerà a regalare al pubblico momenti di grande informazione e approfondimento.

Il passaggio di Giovanna Botteri da Rai a La7 rappresenta un momento significativo nel panorama televisivo italiano e siamo entusiasti di vedere quali nuovi contributi porterà alla sua nuova casa televisiva.

Concludendo, il ritiro di Giovanna Botteri dalla Rai segna la fine di un capitolo importante della sua carriera, ma l’inizio di una nuova sfida che siamo certi affronterà con la stessa passione e dedizione che l’hanno contraddistinta per tanti anni.