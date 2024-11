La madre di Santo Romano, colpito mortalmente da una pistola: “Mio figlio è stato ucciso per dare una mano a un amico”

All’interno del Municipio di San Sebastiano al Vesuvio, la madre di Santo Romano cerca rifugio mentre migliaia di persone urlano il nome di suo figlio. La donna si rivolge a chi ha un figlio che gira armato, chiedendosi dove fosse la madre di quel ragazzo.





La madre di Santo Romano parla del figlio utilizzando sempre il presente, nonostante sia morto solo pochi giorni fa. “Un ragazzo umile, a cui piaceva vivere”, spiega la madre. “Non so come si fa a vivere senza un figlio, sono una di quelle mamme che guarda i figli tutti i giorni. Perché per una mamma un figlio non cresce mai”.

La folla si riunisce di fronte al luogo dell’omicidio di Santo Romano, mentre la madre chiede giustizia e ricorda gli ultimi momenti prima della morte del figlio. “Li ho cresciuti da sola, perché mi sono separata che ero piccola. Eravamo una forza io e i figli miei. Una settimana prima parlavamo del 15enne che era morto a Napoli. Ho sempre detto ai miei figli, qualsiasi cosa succeda, girate le spalle e andate. la vostra vita vale di più di questo. Mio figlio quella sera non ha litigato con nessuno. Stava cercando di mediare per la pace.”

Mentre dall’esterno intonano cori per Santo, sua madre non ha alcun dubbio su chi sia suo figlio: “È morto da eroe per aiutare un amico”.

