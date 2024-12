La mamma del bambino caduto nel recinto di Harambe ha parlato dopo l’incidente in cui è stato ucciso il gorilla

La madre del bambino caduto nel recinto di Harambe è stata costretta a difendersi dopo che il gorilla è stato colpito a morte per proteggere suo figlio.





Se dovessimo indicare un momento preciso in cui le cose hanno iniziato davvero a cambiare nel mondo, molti direbbero che quell’anno è stato il 2016. Tra gli eventi più atroci di quell’anno vi fu l’uccisione di Harambe , il gorilla argentato di 17 anni ucciso a colpi di arma da fuoco allo zoo di Cincinnati il ​​28 maggio 2016, dopo che un bambino di tre anni era caduto nel suo recinto.

La morte di Harambe ha scatenato indignazione mondiale , innumerevoli meme e dibattiti in corso sulle interazioni tra esseri umani e animali e sulla responsabilità genitoriale.

La madre del ragazzo fu costretta a rilasciare una dichiarazione in cui esprimeva il suo disprezzo per il suo operato . In un post su Instagram, poi cancellato, si è difesa dalle critiche su come suo figlio fosse riuscito ad arrampicarsi nel recinto.

Ha scritto: “Come società, siamo rapidi nel giudicare come un genitore possa distogliere lo sguardo dal proprio figlio. E se qualcuno mi conosce, tengo d’occhio i miei figli in modo piuttosto stretto”. Ha spiegato che è bastato un attimo perché suo figlio scivolasse via: “Gli incidenti capitano, ma sono grata a Dio che ha protetto mio figlio”.

L’incidente è avvenuto quando suo figlio ha scavalcato una barriera ed è caduto nel fossato del recinto dei gorilla. Mentre il ragazzo sguazzava in giro, Harambe si è avvicinata, mostrando un misto di comportamenti protettivi e preoccupati.

Alternava azioni apparentemente sospese tra il bambino e il trascinarlo nell’acqua, azioni che suscitavano paura tra la folla di spettatori. Poiché la vita del ragazzo era in pericolo, i guardiani dello zoo presero la difficile decisione di sparare ad Harambe, ferendo mortalmente il gorilla con un solo proiettile.

Nonostante i loro sforzi, restavano dubbi sul perché non venissero utilizzati invece i tranquillanti.

Il regista del documentario del 2023 Harambe ha affrontato questo argomento durante un’intervista con UnchainedTV. Erik Crown ha spiegato che i tranquillanti non funzionano come nei film.

“Possono volerci fino a 20, 25 minuti perché diventi attivo, soprattutto all’interno di un grande gorilla”, ha affermato.

“Ciò potrebbe aver agitato Harambe e potrebbe aver portato a un esito diverso o molto pericoloso per il ragazzo”.

Mentre alcuni sostenevano che le azioni di Harambe fossero protettive e potenzialmente volte a riportare in salvo il bambino, lo zoo sosteneva di non avere altra scelta che agire in quel modo. Il ragazzo è stato tratto in salvo riportando solo lievi ferite, ma le reazioni negative contro lo zoo e la famiglia del ragazzo sono state fortissime.

Le conseguenze della morte di Harambe hanno visto il gorilla elevato postumo alla fama mondiale, diventando un simbolo di meme, dibattiti e persino statue. Nel 2021, una statua in bronzo di Harambe alta sette piedi è stata posizionata di fronte al Charging Bull di Wall Street.

La storia di Harambe continua a suscitare interesse, sollevando interrogativi sull’etica della detenzione di animali in cattività.

Come ha affermato Crown: “Per quanto avremmo voluto vedere un finale non letale, la realtà è che queste situazioni non dovrebbero esistere fin dall’inizio”.

Anni dopo, la madre del ragazzo deve ancora affrontare il giudizio, ma la sua prospettiva è rimasta chiara: “Voglio che la gente sappia che mio figlio sta bene e che gli incidenti possono capitare a chiunque. Quel giorno siamo stati fortunati, anche se è costato così tragicamente”.