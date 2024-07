La mamma di Ultimo scrive a Jacqueline Luna Di Giacomo: “Sei la figlia femmina che desideravo”

Anna Sanseverino, madre di Ultimo, esprime la sua gioia per la futura nascita del nipote, condividendo un’emozionante dedica su Instagram.

La notizia della gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo è stata resa pubblica durante un concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico, lasciando tutti i fan entusiasti e curiosi. L’annuncio ha suscitato un’ondata di commenti e reazioni, soprattutto dalle persone più vicine alla coppia. Tra queste, Anna Sanseverino, la madre del noto cantautore, ha voluto condividere pubblicamente le sue emozioni attraverso un post su Instagram.

Anna Sanseverino ha dedicato un messaggio carico di affetto e speranza alla futura mamma, esprimendo tutta la sua gioia per l’arrivo del nipote. Nel suo post su Instagram, accompagnato da una tenera foto di Ultimo che bacia il pancione di Jacqueline, Anna ha scritto:

“E poi arriva questo momento… e l’emozione ha preso il sopravvento. Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava ma ora sta per arrivare E. e già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche.”