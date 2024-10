La Metro A di Roma avrà due nuove stazioni a Nord Ovest dopo l’aggiudicazione della gara

La gara per la progettazione del prolungamento della Metro A, che si estenderà da Battistini a Torrevecchia-Montespaccato, è stata ufficialmente aggiudicata. L’inaugurazione delle due nuove fermate è prevista entro il 2030.

Con l’aggiudicazione della gara di progettazione, il prolungamento della Metro A da Battistini a Torrevecchia-Montespaccato entra in una fase cruciale. La linea, che prevede la realizzazione di due nuove stazioni sotterranee – Bembo e Torrevecchia, distanti circa un chilometro l’una dall’altra – sarà dotata anche di due ampi parcheggi di scambio: uno nella stazione di Bembo, con 450 posti auto, e l’altro a Torrevecchia, con una capacità di 2100 veicoli. Quest’ultima stazione ospiterà, oltre a un deposito per sei treni, l’infrastruttura necessaria per un eventuale prolungamento fino al Grande Raccordo Anulare.





Nel maggio 2024, l’assessore alla Mobilità, Patanè, aveva annunciato l’arrivo di cinque offerte da alcuni dei maggiori player europei nel settore della progettazione di sistemi di trasporto rapido. La proposta vincente è stata selezionata, dando avvio imminente ai lavori di progettazione della tratta.

Gualtieri e le proiezioni sul futuro della Metro A

In una recente presentazione del Secondo Rapporto alla Città, il sindaco Roberto Gualtieri ha comunicato che la progettazione del prolungamento della Metro A da Battistini a Monte Spaccato verrà rapidamente avviata. Inoltre, ha annunciato che verrà affidata a Roma Metropolitane la progettazione del prolungamento fino a Monte Mario, insieme alla revisione dei progetti per il prolungamento della linea B da Rebibbia a Casal Monastero e della nuova linea D. L’obiettivo prefissato è quello di avviare il cantiere per la linea D e completare i prolungamenti delle linee A e B entro il 2030.

La realizzazione di questo prolungamento potrebbe avere un impatto significativo sulla mobilità della capitale, facilitando gli spostamenti per i residenti dei quartieri circostanti. Con una pianificazione lungimirante, ci si aspetta un miglioramento della qualità della vita e una riduzione del traffico nelle strade adiacenti. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di ammodernamento e potenziamento della rete di trasporti di Roma, che mira a rispondere alle crescenti esigenze della popolazione.

Inoltre, sono emerse considerazioni anche sul finanziamento e sulla sostenibilità di tali progetti. Si stima che il prolungamento della Metro A possa attrarre investimenti significativi, contribuendo a un ciclo virtuoso di sviluppo urbano e rigenerazione delle aree interessate. Il coinvolgimento di operatori esperti nel settore garantirà che il progetto rispetti gli standard di sicurezza e sostenibilità richiesti dalle moderne infrastrutture di trasporto.

È fondamentale, infine, seguire da vicino l’evoluzione di questo progetto. Vari aspetti, come la tempistica dei lavori e il budget, saranno determinanti per il successo del prolungamento. L’esito positivo della progettazione e delle fasi esecutive potrà parzialmente rivitalizzare il tessuto urbano, creando nuove opportunità di sviluppo economico e sociale per i quartieri interessati.