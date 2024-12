La moglie di Inzaghi accusa un impostore: “Questo qui si spaccia per Simone e scrive a molte ragazze”

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello hanno trascorso un sereno Natale in famiglia, ma la compagna dell’allenatore dell’Inter ha denunciato un falso profilo social che si spacciava per lui.





Natale in famiglia per Simone Inzaghi e Gaia Lucariello

Un Natale all’insegna della serenità per Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello, che hanno condiviso sui social un momento speciale con la loro famiglia. Sul profilo Instagram di Gaia è apparsa una foto che ritrae la coppia sorridente insieme ai figli Lorenzo e Andrea, e a Tommaso, il primogenito 23enne che Simone ha avuto con Alessia Marcuzzi.

La presenza di Alessia Marcuzzi, che ha commentato il post con cuori, dimostra l’armonia che caratterizza la loro famiglia allargata. Tuttavia, nonostante il clima natalizio, Gaia si è vista costretta a intervenire su un problema legato ai social media.

La denuncia di Gaia Lucariello contro un falso profilo

Parallelamente alle foto di famiglia, Gaia Lucariello ha denunciato un falso profilo Instagram che si spacciava per il marito. In una storia, ha chiarito che si trattava di una fan page che però scriveva come se fosse realmente gestita dall’allenatore: “Questa è una fan page, non è Simone… ma scrive come se fosse lui!”. Gaia ha poi aggiunto: “Mi hanno detto che questo scemo scrive anche a tante ragazze. Per favore segnalatelo”.

Il profilo in questione aveva raggiunto 56.000 follower e conteneva numerose foto personali prese da altre fonti. L’appello della moglie del tecnico ha sortito effetto immediato: l’account non è più attivo. La vicenda ha riportato l’attenzione sul fatto che Simone Inzaghi, per scelta personale, non possiede alcun profilo social ufficiale.

La scelta di privacy di Simone Inzaghi

A 48 anni, Simone Inzaghi rimane una figura molto riservata, preferendo concentrarsi sul lavoro e mantenere un basso profilo al di fuori del campo. In carriera ha allenato con successo sia la Lazio che l’Inter, conquistando complessivamente 9 trofei, tra cui lo Scudetto con i nerazzurri. Questa discrezione si riflette anche nella sua assenza dai social media, dove è invece Gaia Lucariello a condividere momenti della loro vita familiare.

Inter pronta alla ripresa del campionato

Dopo le festività natalizie, Simone Inzaghi tornerà a guidare l’Inter nella corsa al titolo. Attualmente terza in classifica, a tre punti dall’Atalanta e uno dal Napoli, la squadra nerazzurra dovrà recuperare il match contro la Fiorentina e prepararsi per la sfida contro il Cagliari, in programma sabato 28 dicembre alle ore 18. L’obiettivo di Inzaghi è mantenere alta la concentrazione e continuare a lottare per la vetta del campionato.

Il Natale sereno trascorso con la famiglia e la risoluzione del problema legato al falso profilo hanno dato un respiro di sollievo al tecnico, pronto ora a tornare sul “pezzo” con determinazione.