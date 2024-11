La morte di Liam Payne: un Rolex mancante solleva nuovi interrogativi

A quasi un mese dalla tragica scomparsa di Liam Payne, l’ex membro della celebre boy band One Direction, il caso si infittisce. Le indagini condotte dalle autorità argentine si concentrano ora su un aspetto inquietante: la scomparsa del suo orologio Rolex, un oggetto dal valore di 36mila euro, che il cantante indossava fino a poche ore prima del suo decesso.





Payne è stato trovato morto dopo essere caduto da un terzo piano dell’hotel CasaSur di Buenos Aires. Mentre gli inquirenti tentano di ricostruire le ultime ore della sua vita, il mistero relativo al Rolex smarrito ha acceso ulteriormente i riflettori sull’incidente. Nonostante le ripetute perquisizioni nella stanza prenotata dal cantante, l’orologio non è stato mai rinvenuto, sollevando una serie di ipotesi e sospetti.

Nuovi interrogativi emergono dalle indagini

La polizia ha avviato indagini su tre persone legate agli eventi che hanno portato alla morte di Payne. Le autorità non si limitano a indagare su reati come “abbandono di persona” e “favoreggiamento di stupefacenti”, ma ora si concentrano anche sulla scomparsa del prezioso orologio. Fonti investigative affermano che il cantante fosse ancora in possesso del Rolex solo poche ore prima dell’incidente, rendendo ancora più inquietante il suo ritrovamento assente.

Liam Payne e Maya Henry

Tra i sospettati figura Braian Nahuel Paiz, un cameriere dell’hotel, che in un’intervista alla stampa locale ha negato ogni coinvolgimento nella somministrazione di sostanze stupefacenti a Payne. Paiz ha descritto l’incontro con il cantante come un “momento intimo e dolce”, ma le sue dichiarazioni non hanno placato le speculazioni attorno a quanto accaduto.

In attesa di ulteriori sviluppi, le autorità continuano a seguire ogni pista disponibile per chiarire ciò che è realmente accaduto quella notte. La scomparsa dell’orologio di Liam Payne non solo si aggiunge a un caso intriso di misteri, ma solleva anche nuove domande sulle dinamiche che hanno preceduto la sua morte e sulle persone che gli stavano attorno nel momento del dramma.

Ciò che è certo è che il caso di Liam Payne rimane aperto, con ogni giorno che porta con sé nuove rivelazioni e sospetti. La comunità dei fan, insieme agli inquirenti, continua a cercare risposte, sperando che la verità venga a galla e che il mistero possa finalmente essere risolto.