La musica in lutto: Addio alla talentuosa cantante, morta a soli 28 anni a causa di una malattia cronica

Lutto nel mondo della musica: la famosa cantante Sayuri è morta a soli 28 anni. A dare la triste notizia è stato il marito della giovane artista, che ha condiviso un toccante messaggio sui social, il canale preferito della cantautrice per comunicare con i suoi fan. Sayuri era in lotta contro una malattia cronica e a luglio aveva annunciato una pausa per gestire una disfonia funzionale, un disturbo che colpisce la voce.





Il marito, che aveva sposato a marzo, ha rivelato in un post su X (ex Twitter) che Sayuri è morta il 20 settembre. “Con tristezza e umiltà, informiamo tutti coloro che hanno sostenuto mia moglie, che ci ha lasciati il 20 settembre”. Sayuri, conosciuta per le sue struggenti ballate e memorabili colonne sonore di anime, si era fatta amare da un vasto pubblico grazie al suo talento e alla dolcezza della sua voce.

A luglio, l’artista aveva reso noto di volersi prendere una pausa dalla musica a causa di una disfonia funzionale, disturbo caratterizzato da una funzione vocale anomala che non presenta danni strutturali o neurologici alle corde vocali. I sintomi della disfonia funzionale includono una voce roca, sforzata o debole. Le cause principali di questo disturbo possono essere l’uso eccessivo della voce, lo stress, l’ansia e tecniche di fonazione inadeguate.

In molti, specialmente chi fa uso intenso della voce come insegnanti, cantanti o oratori pubblici, possono sviluppare una disfonia funzionale. Tuttavia, nel caso di Sayuri, questo non è stato il motivo della sua precoce scomparsa. La giovane cantautrice giapponese era amata e apprezzata per la sua musica coinvolgente e le sue esibizioni emozionanti. Le sue opere più note includono “Mikazuki”, “Hana no To” (Tower of Flower) della serie “Lycoris Recoil” (2022), e “Heikōsen” (Parallel Lines) da “Scum’s Wish” (2017).

Sui social media, migliaia di fan hanno espresso le loro condolianze e condiviso i loro tributi personali alla cantante. “Riposa in pace Sayuri, grazie per aver donato al mondo la tua splendida musica”, ha scritto un utente. Un altro fan ha aggiunto: “La canzone che mi colpì di più è stata ‘Birthday Song’ del suo primo album. Mi ha fatto capire quanto profondamente riflettesse sul significato della sua nascita fin dall’inizio della sua carriera a 20 anni. Ora che ci ha lasciati, voglio ascoltarla ancora e ancora, per onorare la sua memoria.”

Perdere una voce come quella di Sayuri, proprio nel pieno della sua carriera, lascia un vuoto profondo nel cuore di molti. La sua musica continuerà però a vivere nelle menti e nei cuori di chi l’ha amata, offrendo conforto e ispirazione a generazioni future. Riposa in pace, Sayuri.